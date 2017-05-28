На мачеху задержанного в центре Москвы ребенка составили протокол

В Главном управлении МВД России по Москве сообщили о составлении протокола в отношении мачехи задержанного в центре столицы мальчика. Ее обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Отца ребенка привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
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