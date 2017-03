Модель продала девственность за 2,3 миллиона евро

Ценный лот 18-летняя Александра выставила на продажу в ноябре 2016 года за один миллион евро. В марте 2017-го девственность красотки выросла более чем в два раза и ушла с молотка за 2,3 миллиона евро, передает The Sun.

Аукцион был организован агентством Cinderella Escorts. Эта компания размещает на своем сайте анкеты желающих расстаться с невинностью за деньги. Там указаны параметры девушек и мотивы, по которым они хотят продать свое тело.

Alexandra is selling her Virginity on Cinderella Escorts for a record sum of 1.000.000 Euro! https://t.co/RRfecfiFzQ pic.twitter.com/ffIKwwwPlq