Поведение неотесанного жениха на свадьбе привело в негодование Сеть
Пост на форуме Reddit вызвал нездоровое оживление. Ролик, опубликованный пользователем poopOnU, менее чем за сутки набрал почти три тысячи комментариев и тысячи просмотров. Комментарии в основном гневные – по отношению к герою видео – и сочувствующие – по отношению к его молодой супруге.
Согласно традиции, невеста кормит с ложечки жениха кусочком свадебного торта. В ответ жених должен угостить невесту, но вместо этого новоиспеченный муж решил съесть еще торта, нарушив все свадебные каноны.
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