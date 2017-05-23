Поведение неотесанного жениха на свадьбе привело в негодование Сеть

Негодование вызвал ролик, герой которого на собственной свадьбе ведет себя грубо по отношению к невесте. Поначалу зрители решили, что жених шутит, но потом поняли, что он просто дурно воспитан.

Пост на форуме Reddit вызвал нездоровое оживление. Ролик, опубликованный пользователем poopOnU, менее чем за сутки набрал почти три тысячи комментариев и тысячи просмотров. Комментарии в основном гневные – по отношению к герою видео – и сочувствующие – по отношению к его молодой супруге.

ПО ТЕМЕ Мужчина умер через 48 часов после свадьбы

Согласно традиции, невеста кормит с ложечки жениха кусочком свадебного торта. В ответ жених должен угостить невесту, но вместо этого новоиспеченный муж решил съесть еще торта, нарушив все свадебные каноны.