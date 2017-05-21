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Общество

Как известный актер стал криминальным авторитетом

Сергей Шевкуненко. Фото: dni.ru
В солнечный майский день 1989 года некогда популярный актер Сергей Шевкуненко познакомился с простой 20-летней москвичкой Леной. Казалось, что впервые за долгие годы на затянутом тучами небосклоне артиста вновь засветило Солнце. Но звезду фильмов "Кортик", "Бронзовая птица" и "Пропавшая экспедиция" манила совсем другая жизнь, полная краж, грабежей и разбоев.
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Сергей Шевкуненко родился в 1959 году в интеллигентной московской семье. Его отец Юрий Шевкуненко был журналистом и писателем и занимал должность директора Второго творческого объединения киностудии "Мосфильм". Мать Полина Васильевна была актрисой. Казалось, что судьба мальчика предрешена: он пойдет по кинематографической стезе. Однако с ранних лет у Сережи обнаружились гипертрофированные лидерские качества, которые в итоге и вывели его на преступный путь.

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Семья маленького Сережи проживала на западе Москвы в районе, где располагалась киностудия "Мосфильм". Среди местных мальчишек лихой и "безбашенный" Шевкуненко сразу стал вожаком. Сначала его называли Шева – сокращенно от фамилии. Затем он получил уважительное прозвище Шеф. Ситуацию усугубила скоропостижная смерть отца в 1963 году. В одиночку мать не могла держать под контролем своего гиперактивного сына.

Сергей Шевкуненко. Фото: youtube.com

Когда после многочисленных хулиганских выходок его поставили на учет в детскую комнату милиции, Полина Васильевна попыталась отвлечь сына от дворовой жизни. Она привела Сережу на "Мосфильм", где проходил кастинг на роли в фильме "Кортик". Она ожидала максимум эпизодической роли для своего сына, однако мальчику доверили играть главного персонажа. Поспособствовал этому писатель Анатолий Рыбаков – друг отца Сережи. Именно он настоял на утверждении маленького хулигана на роль идейного пионера Миши Полякова.

"Кортик" вышел на советские экраны в 1973 году. После этого Сергей стал одним из самых востребованных детских актеров. Его карьера стремительно пошла в гору. В 1974 году последовало продолжение – фильм "Бронзовая птица", где Шевкуненко продолжал играть честного и примерного пионера. Затем вышла еще одна картина с его участием – "Пропавшая экспедиция". Именно на этих съемках Шевкуненко встретил свою первую любовь – молодую актрису Евгению Симонову. Впрочем, взаимностью она ему не ответила. Это очень оскорбило эгоцентрика Шевкуненко, отличавшегося непомерным высокомерием.

Сергей Шевкуненко. Фото: youtube.com

Особенности характера не позволяли продолжать учебу. Посещать школу после восьмого класса у Шевкуненко не было никакого желания. Тогда же начались первые серьезные проблемы с милицией. Устав от бесконечных вызовов в правоохранительные органы, Полина Васильевна устраивает сына помощником слесаря в механический цех "Мосфильма". Помогли связи, вернее добрая память об отце Сергея.

Однако работать Шевкуненко также не желал. Практически сразу начались прогулы, самовольные отлучения, драки. За ними последовали многочисленные выговоры. В тот момент готовилось продолжение "Пропавшей экспедиции" – "Золотая речка". Однако режиссер картины Вениамин Дорман настоятельно "рекомендовал" сценаристам избавиться от героя Шевкуненко.

Сергей Шевкуненко. Фото: youtube.com

Когда фильм еще даже не вышел на экраны, Сергей совершил первое преступление, за которое ему пришлось поплатиться свободой. В марте 1976 года 16-летний Шевкуненко во дворе одного из домов в районе Мосфильмовской улицы жестоко избил прогуливавшегося с собакой местного жителя. Перед этим малолетний хулиган распил вместе со своим приятелем бутылку портвейна. Настроение у подростка было "боевое", а пострадавший просто попал ему "под руку". В результате Шевкуненко приговорили к году лишения свободы.

По истечении срока заключения, мать преступника вновь бросилась в ноги  к руководству "Мосфильма", умоляя взять сына на работу. При этом за парня лично поручилась актриса Зоя Федорова – близкий друг семьи Шевкуненко. Ее протекция помогла малолетнему преступнику – в 1977 году его принимают на должность осветителя.

Но работа на низкооплачиваемой должности, пусть даже на самом "Мосфильме", явно не была мечтой малолетнего эгоиста. Проработав на киностудии почти год, он вновь пустился во все тяжкие. В 1978 году Гагаринский суд столицы приговорил его к четырем годам лишения свободы за кражу продуктов из мосфильмовского буфета. Как позже объяснял правоохранительным органам сам Шевкуненко, преступление он совершил из-за нехватки закуски во время очередной попойки с собутыльниками. В итоге главный пионер Союза, пример для многих мальчишек и девчонок Страны Советов, становится рецидивистом.

Но спустя непродолжительное время его освобождают за примерное поведение. Однако хорошее поведение в заключении не гарантирует законопослушание на свободе. И, выйдя из тюрьмы, Шевкуненко вновь взялся за старое. Стоит отметить, что от отца он унаследовал творческий дар, стараясь по мере возможностей креативно обставлять каждое преступление.

В заключении он прочитал "Разбойников" Фридриха Шиллера. И когда один из друзей преступника сообщил ему, что неподалеку проживает зажиточная соседка, у Шевкуненко в голове мгновенно созрел "сценарий" ограбления. Как в приключенческом фильме он, вскарабкавшись по водосточным трубам, забрался на балкон. В итоге из квартиры москвички было украдено имущества на 725 рублей.

За это в 1979 году он снова угодил за решетку. На этот раз свой срок преступник отсидел сполна. Вскоре ему добавили еще полтора года за попытку побега. Хотя друзья "падшего актера" утверждали, что срок ему добавили за отказ сотрудничать с администрацией исправительного учреждения.

Из тюрьмы он выходит уже авторитетным вором по прозвищу Артист и... инвалидом второй группы. В стенах исправительного учреждения у Шевкуненко развился туберкулез в открытой форме. Сразу вернуться в Москву ему не позволяют, поэтому он некоторые время живет у родственников в Смоленске. После возвращения преступника в столицу неутомимая мать вновь попыталась устроить его на "Мосфильм". Но ни один начальник киностудии связываться с рецидивистом не захотел. Его не взяли даже уборщиком.

Фото: shevkunenko.ru

Но судьба сделала ему еще один подарок, дав последний шанс на исправление. После возвращения в столицу он встречает девушку по имени Елена, которая становится его женой в 1989-м. Однако в том же году Шевкуненко вновь арестовывают. На этот раз за хранение оружия. Тем не менее отпечатков на пистолете обнаружено не было, поэтому просидел он всего лишь год. А спустя несколько месяцев в очередной раз был взят правоохранительными органами – за участие в бандитской разборке в Тольятти.

В 1991 году он в очередной раз освобождается, но через 49 дней оказывается арестованным за кражу икон. Вновь над рецидивистом замаячила цифра "4" – именно столько дал ему суд. Освободился после очередной "отсидки" он уже в чине "положенца" – это вторая ступенька в криминальной иерархии после "вора в законе".

В лихие 90-е криминальный талант Шевкуненко оказался востребованным. Он входит в преступную элиту столицы. Сколотив банду по месту жительства на улице Пудовкина, он берет под контроль прилегающие к "Мосфильму" районы. Владельцы каждого местного магазина отныне платили Шевкуненко "мзду". Кроме того, неплохой доход приносили махинации с приватизацией жилья, а также "крышевание" элитного спортивного клуба на Мосфильмовской.

Фото: shevkunenko.ru

Однако вскоре банда Шевкуненко перешла дорогу более крупной криминальной группировке. По версии следствия, это было преступное сообщество из Казани. Конфликт был настолько серьезным, что Артисту пришлось всерьез задуматься над эмиграцией в США вместе с матерью.

Переезд был намечен на конец февраля 1995 года. Однако этим планам не суждено было сбыться. Ночью 11 февраля Шевкуненко вернулся домой на своем джипе. Отпустив сообщников, он зашел в подъезд, где его уже поджидал киллер. Тот успел ранить Артиста в живот, однако он смог забежать в лифт. По свидетельству соседей, они слышали, как убийца бежал по лестнице вслед за лифтом с криком: "Стой, все равно убью".

Шевкуненко успел забежать в квартиру и запереть дверь, но на свою беду оставил ключи в замочной скважине с внешней стороны. Зашедший в квартиру киллер застрелил сначала мать Шевкуненко, а потом и самого Артиста.

35-летнего Сергея Шевкуненко похоронили вместе с матерью на Новодевичьем кладбище в центре столицы. Жизненный пусть Артиста – подтверждение того, что долго испытывать судьбу нельзя. Сергею Шевкуненко по рождению и таланту явно было предписано жить долго и счастливо. Но натура эгоистичного авантюриста в итоге сгубила когда-то перспективного актера.

Автор: Иван Поляков21 мая 2017, 10:00

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