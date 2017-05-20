Потеплению в Москве предсказали быстрый конец

Специалисты центра погоды "Фобос" рассказали о том, какую погоду следует ждать гостям и жителям столицы на выходных. "В области повышенного давления между северным и южным циклонами в столичном регионе ожидается непродолжительное потепление", – цитирует агентство городских новостей "Москва" сообщение синоптиков. 20 мая температурные показатели достигнут июньских отметок – 21-23 градусов тепла. Впрочем, потепление быстро сойдет на нет до средних показателей.