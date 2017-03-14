Бизнесмен притворялся Джеймсом Бондом ради секса

Глава компании по уборке собачьих экскрементов был осужден за использование поддельных документов. 54-летний мужчина выдавал себя за секретного агента ради того, чтобы соблазнять женщин.

Вероятно, Кристофер Диори очень стеснялся своей пикантной профессии и считал, что зная о ней, женщины никогда не лягут с ним в постель. Именно поэтому мужчина приобрел в интернете за 100 долларов фальшивое удостоверение секретного агента.

После этого он, представляя себя мужественным Джеймсом Бондом, зарегистрировался в соцсетях и на сайтах знакомств, указав "новую" эффектную профессию и другое имя. После этого Диори начал активно знакомиться с женщинами.

Кроме того, злоумышленник также не стеснялся использовать удостоверение, чтобы получить скидку на номер в отеле, и в тех случаях, когда полицейские останавливали его машину за нарушения. Оказалось, что и с будущей женой Диори познакомился, выдавая себя за секретного агента.

В конце концов, мужчина был пойман с поличным, когда полицейские в очередной раз остановили его для проверки документов. Тогда Диори заявил, что возвращается со съезда республиканцев и привычным жестом показал удостоверение. Однако на этот раз провести стражей порядка ему не удалось.

В результате суд признал Диори виновным в использовании поддельных документов и приговорил к двум годам условного заключения и штрафу в размере 500 долларов. "Ваша честь, я не плохой человек, я тупой человек. То, что я сделал, было действительно глупо, и я очень сожалею об этом", – заявил мужчина судье.