Усманов очаровал Захарову ответом Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова восхитилась ответом бизнесмена Алишера Усманова на обвинения блогера Алексея Навального. По ее словам, предприниматель обратился к обидчику "по-мужски".

Представитель российского МИДа заявила, что видеообращение Усманова к Навальному "будут изучать в вузах и колледжах специалисты по риторике и пиару". Захарова прокомментировала высказывание бизнесмена, применив, по ее же словам, "четкую и далеко не новаторскую классификацию".

"Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень", – написала на своей странице в социальной сети Facebook Захарова.

Официальный представитель ведомства оценила произнесенные Алишером Усмановым слова "Тьфу на тебя, Алексей Навальный". "Круто, потому что по-мужски", – заключила она.

Ранее бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к блогеру Алексею Навальному, ответив таким образом на обвинения в незаконном обогащении. "Я шесть лет просидел в тюрьме – в отличие от тебя – по реально сфабрикованному делу, за расхищение социалистической собственности", – заявил предприниматель.

По его словам, цель блогера – создание образа российского бизнесмена, который умеет только воровать. Алишер Усманов закончил видеообращение словами "Тьфу на тебя, Алексей Навальный".

Напомним, предприниматель подал иск о защите чести и достоинства против Алексея Навального. Усманов требует опровержения ряда публичных заявлений блогера. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.