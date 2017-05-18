Усманов очаровал Захарову ответом Навальному
Представитель российского МИДа заявила, что видеообращение Усманова к Навальному "будут изучать в вузах и колледжах специалисты по риторике и пиару". Захарова прокомментировала высказывание бизнесмена, применив, по ее же словам, "четкую и далеко не новаторскую классификацию".
"Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень", – написала на своей странице в социальной сети Facebook Захарова.
Официальный представитель ведомства оценила произнесенные Алишером Усмановым слова "Тьфу на тебя, Алексей Навальный". "Круто, потому что по-мужски", – заключила она.
Ранее бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к блогеру Алексею Навальному, ответив таким образом на обвинения в незаконном обогащении. "Я шесть лет просидел в тюрьме – в отличие от тебя – по реально сфабрикованному делу, за расхищение социалистической собственности", – заявил предприниматель.
По его словам, цель блогера – создание образа российского бизнесмена, который умеет только воровать. Алишер Усманов закончил видеообращение словами "Тьфу на тебя, Алексей Навальный".
Напомним, предприниматель подал иск о защите чести и достоинства против Алексея Навального. Усманов требует опровержения ряда публичных заявлений блогера. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.
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