Захарова пропесочила Киев за демарш с Георгиевскими лентами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась о принятии Верховной Радой закона о применении штрафов и ареста за изготовление и ношение Георгиевской ленты на Украине. Дипломата возмутила безвольность официального Киева.

"Евровидение завершилось – вот киевский режим и понесло. Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут", – написала Захарова на своей странице в Facebook. Она назвала решение Киева антидемократическим и антиисторическим

По словам официального представителя МИД, принятый в Раде закон "ставит под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны". При этом Захарова задалась вопросом, как в подобных условиях в следующем году на Украине "будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка".

Пользователи Сети поддержали негодование дипломата. "Совсем с ума посходили… Придя на работу, имея плохое настроение, могут в один миг создать закон, перечеркнуть историю, забыть все то, что не забываемо", "Бессмысленно напоминать сброду, именующему себя верховной… о каких-то демократических принципах", – пишут комментаторы.

Отметим, 16 мая украинский парламент принял закон, который вводит административную ответственность за изготовление и ношение на Украине Георгиевской ленты. Законом предусмотрены штрафы до ста долларов за демонстрацию георгиевской ленты либо административный арест на срок до 15 суток.

За принятие документа в целом проголосовали 238 народных депутатов, сообщает портал 112.ua. Подчеркивается, что георгиевская лента или предмет с ее изображением у нарушителя будет изъята.