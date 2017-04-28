В Москве спасли застрявшую на дереве кошку
На помощь местным жителям пришел промышленный альпинист, работающий неподалеку. Пенсионерка, которая стала свидетелем мучения кошки, рассказала, что на ее звонки спасатели и сотрудники районной управы никак не отреагировали.
"Специалисты по отлову животных попросили восемь тысяч за работу, а у меня пенсии на это уже не хватает", – пожаловалась пожилая москвичка. Чудесное спасение кошки попало на видео. Ролик публикует Life.ru.
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