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Общество

Вложившемуся в наркотики победителю лотереи дали 21 год тюрьмы‍

Фото: Joe Raedle/Getty Images
Американец Ронни Мьюзик около трех лет назад выиграл в лотерею три миллиона долларов и решил вложить их в наркотики. В итоге ближайшие два десятка лет горе-предприниматель проведет за решеткой.
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Вместо того, чтобы с умом распорядиться крупным выигрышем, мужчина решил вложить выигранные средства в крупную партию кристаллизированного метамфетамина. Более того, он собирался заняться его распространением.

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Уже через семь месяцев после того, как Ронни сорвал куш, его подельники попытались продать 4,5 килограмма наркотического средства. Однако "покупателями" оказались агенты Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием, сообщает guns.com.

В тот раз Мьюзику, как поставщику, удалось избежать наказания. Однако через несколько месяцев он все же попался на продаже нескольких килограммов метамфетамина.

При обыске дома мужчины правоохранители нашли наркотики на сумму в несколько миллионов долларов и около пятисот тысяч долларов наличными. Помимо этого в его доме были обнаружены 11 единиц оружия и несколько тысяч патронов.

Всего по данному делу проходит 21 человек, 20 из них уже сознались. Всех преступников ожидают длительные сроки заключения.

Автор: Людмила Фоканова10 апреля 2017, 22:04

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