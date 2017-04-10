Вложившемуся в наркотики победителю лотереи дали 21 год тюрьмы‍

Американец Ронни Мьюзик около трех лет назад выиграл в лотерею три миллиона долларов и решил вложить их в наркотики. В итоге ближайшие два десятка лет горе-предприниматель проведет за решеткой.

Вместо того, чтобы с умом распорядиться крупным выигрышем, мужчина решил вложить выигранные средства в крупную партию кристаллизированного метамфетамина. Более того, он собирался заняться его распространением.

Уже через семь месяцев после того, как Ронни сорвал куш, его подельники попытались продать 4,5 килограмма наркотического средства. Однако "покупателями" оказались агенты Управления по борьбе с наркотиками под прикрытием, сообщает guns.com.

В тот раз Мьюзику, как поставщику, удалось избежать наказания. Однако через несколько месяцев он все же попался на продаже нескольких килограммов метамфетамина.

При обыске дома мужчины правоохранители нашли наркотики на сумму в несколько миллионов долларов и около пятисот тысяч долларов наличными. Помимо этого в его доме были обнаружены 11 единиц оружия и несколько тысяч патронов.

Всего по данному делу проходит 21 человек, 20 из них уже сознались. Всех преступников ожидают длительные сроки заключения.