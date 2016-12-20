На месте строительства Керченского моста нашли клад

На месте строительства Керченского моста ведутся археологические работы. В ходе раскопок специалисты обнаружили клад с пиастрами, а также древние гидротехнические сооружения и захоронения знати.

По словам начальника отдела памятников археологии администрации Краснодарского края Георгия Давыденко, находки были сделаны на подъездах к строящемуся мосту за весь период проведения раскопок после начала строительства. О самых уникальных из них он рассказал журналистам.

"Из уникальных находок мы можем выделить клад с пиастрами. Это и уникальные гидротехнические сооружения догреческого периода, обнаруженные на Ильичевском городище", – цитирует Давыденко Ura.ru. По его словам, раньше считалось, что такие сооружения стали возникать лишь с началом греческой колонизации.

В ходе исследований выяснилось, что местные племена до прихода греков уже являлись носителями высокой материальной культуры. Кроме этих находок археологи обнаружили на месте строительства Керченского моста захоронения знати.

Отметим, мост через Керченский пролив (Крымский мост, Керченский мост) планируется возвести с железнодорожным и автодорожным проездами. Он пройдет между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла и Тузлинскую косу. Дорожная развязка моста со стороны Тамани строится одновременно и для моста, и для строящегося порта Тамань.

Мост является частью создаваемой кольцевой дороги вокруг Черного Моря для нужд черноморских государств, на 450 километров сокращая дорогу без необходимости объезда через Ростов-на-Дону. Проект планируется реализовать в сжатые сроки – уже к концу 2018 года должен состояться запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года – железнодорожной.