Москвичей оставляют без отопления
В мэрии напомнили, что отключение отопления производится, когда воздух прогревается до +8 градусов. Такая температура должна держаться в течение пяти дней подряд и иметь положительную динамику, чтобы власти приняли соответствующее решение.
"С 1 мая в Москве начнут отключать отопление", – рассказал Бирюков. Он отметил, что энергетики будут проводить отключение поэтапно. Первыми без горячей воды останутся промышленные предприятия, затем – жилые дома, и только потом социальные учреждения – детские сады, школы, больницы и поликлиники, передает ТАСС.
Заместитель мэра добавил, что на полное отключение отопления по нормативам должно уходить пять дней, но обычно энергетики справляются быстрее. "Тепловые и энергетические системы полностью выдержали нагрузку", – так чиновник подвел итоги отопительного сезона в столице.
Напомним, в конце апреля в Москву пришло долгожданное потепление. Синоптики начали регистрировать рекорд за рекордом. Так, последний день апреля был признан самым теплым в 2017 году – температура воздуха в столице достигла отметки в +24,4 градуса.
27 на солнышке. А ещё отопление не отключили )))00)) pic.twitter.com/U4n1SfYAKP— furball (@sauronseesyou) 1 мая 2017 г.
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