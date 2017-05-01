Москвичей оставляют без отопления

Столичные власти начинают поэтапное отключение отопления в Москве. О работе энергетиков рассказал заместитель градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В мэрии напомнили, что отключение отопления производится, когда воздух прогревается до +8 градусов. Такая температура должна держаться в течение пяти дней подряд и иметь положительную динамику, чтобы власти приняли соответствующее решение.

"С 1 мая в Москве начнут отключать отопление", – рассказал Бирюков. Он отметил, что энергетики будут проводить отключение поэтапно. Первыми без горячей воды останутся промышленные предприятия, затем – жилые дома, и только потом социальные учреждения – детские сады, школы, больницы и поликлиники, передает ТАСС.

Заместитель мэра добавил, что на полное отключение отопления по нормативам должно уходить пять дней, но обычно энергетики справляются быстрее. "Тепловые и энергетические системы полностью выдержали нагрузку", – так чиновник подвел итоги отопительного сезона в столице.

Напомним, в конце апреля в Москву пришло долгожданное потепление. Синоптики начали регистрировать рекорд за рекордом. Так, последний день апреля был признан самым теплым в 2017 году – температура воздуха в столице достигла отметки в +24,4 градуса.