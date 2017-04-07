Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов

Родственники москвича после его смерти выбросили четырех кошек покойного с 14 этажа и пытались добить их палками. На помощь животным пришла неравнодушная соседка.

"Кошки лежали без движения, но живые. Одна кошка упала на дерево, но потом убежала, и ее так и не нашли. Остальные три кота были без движения, они не могли ни стоять, ни двигаться", – рассказала волонтер Инна Денисова.

Волонтерам животных передала соседка покойного. Именно она заметила трех котов, которые лежали на земле в крови. Москвичка забрала животных домой, оказала им первую помощь и передала зоозащитникам.

Ветеринары диагностировали у котов множественные рваные раны, ушибы и переломы. "Их срочно нужно было оперировать. Сейчас их состояние стабилизировалось, но травмы очень тяжелые", – цитирует Life.ru Инну Денисову.

Деньги на лечение Шпротинки, Гагарина и Рыжика, так зовут выброшенных котов, собрали жители столицы. "Сейчас все пострадавшие животные очень боятся людей и к себе не подпускают. У них сильный стресс, и понадобится очень много времени, чтобы они реабилитировались", – отметила волонтер.

Между тем сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Личности живодеров пока установить не удалось. По словам соседей, люди, выбросившие кошек, были пьяны.