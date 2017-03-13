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Кот-меломан из Турции очаровал Сеть

Фото: instagram.com/sarperduman
Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях.
прочитано 2850 раз

На кадрах видно, как музыкант играет на синтезаторе. В этот момент его кошка вальяжно лежит на клавишах и все время проявляет ласку к своему владельцу. Трогательное видео из Турции набрало более двух миллионов просмотров в Facebook. Посмотрели ролик в Instagram еще около 35 тысяч пользователей. Судя по записям музыканта в соцсетях, дома у него живет не меньше семи кошек разных расцветок.

 

Müzik sevdalısı, dünya tatlısı evladım benim ������♩

Публикация от Sarper Duman (@sarperduman)

Автор: Людмила Фоканова13 марта 2017, 21:09

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