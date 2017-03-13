Кот-меломан из Турции очаровал Сеть
На кадрах видно, как музыкант играет на синтезаторе. В этот момент его кошка вальяжно лежит на клавишах и все время проявляет ласку к своему владельцу. Трогательное видео из Турции набрало более двух миллионов просмотров в Facebook. Посмотрели ролик в Instagram еще около 35 тысяч пользователей. Судя по записям музыканта в соцсетях, дома у него живет не меньше семи кошек разных расцветок.
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