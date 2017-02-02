Немцов довел Кара-Мурзу до реанимации

Координатор общественного движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший попал в больницу из-за физического переутомления. Об этом журналистам рассказал отец пострадавшего Владимир Кара-Мурза-старший.

"Владимир очень переутомился. Последнюю неделю практически не отдыхал и готовил фильм, посвященный Борису Немцову", – рассказал он изданию "Лайф". По словам Кара-Мурзы-старшего, его сын провел эту ночь в квартире своей тещи, и как только ему стало плохо, сразу же была вызвана скорая. "Сейчас его состояние тяжелое", – добавил отец.

Ситуацию прокомментировал также адвокат координатора "Открытой России" Вадим Прохоров. "Он госпитализирован, сейчас находится в тяжелом состоянии. Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад", – прокомментировал сложившееся положение юрист.

В то же время появились сведения о том, в какое медицинское учреждение попал Кара-Мурза-младший. Как оказалось, политик попал в реанимацию Городской клинической больницы имени Юдина. Об этом агентству новостей "Москва" сообщили представители самого медучреждения. "Лежит в реанимации, состояние тяжелое, температура нормальная", – сказали в больнице, в то же время не уточнив степени тяжести состояния пациента.

Ранее о том, что координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза был доставлен в реанимацию сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на его родственников. Симптомы, рассказала жена Кара-Мурзы, схожи с теми, с которыми его госпитализировали в прошлый раз.

Владимир Кара-Мурза младший в реанимации с теми же симптомами (жена) — Алексей Венедиктов (@aavst) 2 февраля 2017 г.

При этом, по словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимира Вишневского, состояние Кара-Мурзы сейчас "неважное". "Он пока еще в сознании, но неизвестно, сколько это продлится", – сказал парламентарий.

Первый раз Кара-Мурза был госпитализирован в мае 2015-го. Тогда ему был поставлен диагноз "острая почечная недостаточность". Через несколько дней он был введен в состояние медикаментозного сна. После выписки политик уехал за границу на реабилитацию, вернувшись обратно через несколько месяцев.

В январе прошлого года Кара-Мурза получил результаты медицинской экспертизы. В его организме была значительно превышена максимально допустимая для человека концентрация тяжелых металлов нескольких видов. Как предположили в "Открытой России", это и могло спровоцировать ухудшение состояния политика.

