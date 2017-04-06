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Общество

Украина попала в ловушку из-за российских банков

Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Представители украинских радикальных организаций выступили с новыми угрозами в адрес действующих в стране российских банков. По их словам, они могут остановить деятельность финансовых учреждений с 10 апреля.
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"Мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков (российских) на территории нашего государства", – говорится в заявлении одной из радикальных организаций. Как отметили националисты, такое решение они приняли в связи с "бездействием киевских властей по вопросу деятельности российских банков". "Мы закроем их сами", – утверждают националисты.

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Между тем президент Украины Петр Порошенко наоборот выступает с примирительными заявлениями. По его словам, Киев собирается ослабить введенные ранее против российских банков санкции. Ограничительные меры были введены против пяти финансовых организаций. Среди них Сбербанк, "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк", ОАО "БМ Банк".

"Мы ослабим эти ограничения, как только ситуация с безопасностью позволит это сделать", – говорится в заявлении главы государства. По всей видимости, несмотря на введенные санкции, взгляды Порошенко и распоясавшихся радикалов на судьбу дочек российских банков не совсем совпадают. Это может привести к новым конфликтам между националистами и исполнительной властью.


Ситуация вокруг российских банков, действующих на территории Украины, резко обострилась 13 марта, когда у главного офиса Сбербанка в Киеве собрались около 50 радикально настроенных молодых людей. Они закрыли вход в офис защитными роллерами, а после этого стали закладывать дверные проемы кирпичами.

Позже депутат Верховной рады Андрей Белицкий заявил, что атаки на офисы Сбербанка продолжатся. "Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения", – сказал он. По словам радикала, это ответ на недавнее признание крупнейшим российским банком документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политологи отмечают, что нагнетением напряжения вокруг российских финансовых учреждений Киев делает хуже только себе. "Вытесняя российский капитал, Украина подставляется. Инвесторы, например, из той же Европы, прекрасно видят, что ни о каком климате инвестиционном на Украине говорить не приходится. Если сейчас гоняют одни банки, то потом начнут гонять другие, не дают работать одним фирмам – потом переключатся на третьи", – считает политолог Андрей Суздальцев.

Автор: Иван Поляков6 апреля 2017, 14:21

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