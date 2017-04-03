Что любит есть Владимир Путин

Президент России Владимир Путин признался, что любит рисовую кашу, а из горячих напитков предпочитает чай. Глава государства ответил на вопросы журналистов во время медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге.

Журналисты задали президенту вопрос: что он больше любит – чай или кофе. Путин ответил: чай. И рассказал про свою любимую еду. "Каша! Это рисовая, гречка, а овсянку не ем. А, и еще пшено", – признался президент.

Путину уже приходилось отвечать на вопросы о своих кулинарных пристрастиях во время ежегодных больших пресс-конференций. Как-то он говорил, что просто старается есть здоровую пищу: "Каких-то особых пристрастий нет. Люблю овощи: помидоры, огурцы, салат. Утром – каши, творог, мед".

Президент признавался, что зачастую предпочитает вообще ничего не есть, когда не получается нормально пообедать. "Когда куда-то приезжаю, с удовольствием пробую местную кухню. Довольно давно привык к зеленому чаю. Вот, собственно, и все... Я обычно не обедаю, не успеваю. Днем стараюсь есть фрукты, пью кефир, когда получается. А когда не получается, предпочитаю вообще ничего не есть", – говорил Путин.

Еще известно, что президент любит мороженое. "Если есть выбор между мясом и рыбой – предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого", – признавался глава государства.

На медиафоруме ОНФ в Петербурге Владимир Путин также коротко ответил на другие неполитические вопросы журналистов. Блиц президента и представителей прессы завершился важной темой родины:

— Какой советский мультик должен посмотреть каждый?

— Про зайца и волка.

— Кто первый полетит на Марс?

— Машина. Потому что живая клетка на данный момент не сможет быть защищена условиями нынешними.

— Вы слушаете музыку?

— Чайковский, Моцарт.

— С чего начинается Родина?

— С сердца, с мамы.

На медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге собрались более 500 человек. Среди них блогеры, журналисты, руководители ряда федеральных средств массовой информации, а также представители органов власти. Главной темой форума в этом году стала экология.