Что любит есть Владимир Путин
Путину уже приходилось отвечать на вопросы о своих кулинарных пристрастиях во время ежегодных больших пресс-конференций. Как-то он говорил, что просто старается есть здоровую пищу: "Каких-то особых пристрастий нет. Люблю овощи: помидоры, огурцы, салат. Утром – каши, творог, мед".
Президент признавался, что зачастую предпочитает вообще ничего не есть, когда не получается нормально пообедать. "Когда куда-то приезжаю, с удовольствием пробую местную кухню. Довольно давно привык к зеленому чаю. Вот, собственно, и все... Я обычно не обедаю, не успеваю. Днем стараюсь есть фрукты, пью кефир, когда получается. А когда не получается, предпочитаю вообще ничего не есть", – говорил Путин.
Еще известно, что президент любит мороженое. "Если есть выбор между мясом и рыбой – предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого", – признавался глава государства.
#Путин устроили блиц-опрос, в ходе которого он приоткрыл завесу своей личной жизни.https://t.co/UdTCsFprPm pic.twitter.com/l1hivbN39v— АМДН (@AMDN_NEWS) 3 апреля 2017 г.
На медиафоруме ОНФ в Петербурге Владимир Путин также коротко ответил на другие неполитические вопросы журналистов. Блиц президента и представителей прессы завершился важной темой родины:
— Какой советский мультик должен посмотреть
каждый?
— Про зайца и волка.
— Кто первый полетит на Марс?
— Машина. Потому что живая клетка на данный момент не сможет быть защищена условиями нынешними.
— Вы слушаете музыку?
— Чайковский, Моцарт.
— С чего начинается Родина?
— С сердца, с мамы.
На медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге собрались более 500 человек. Среди них блогеры, журналисты, руководители ряда федеральных средств массовой информации, а также представители органов власти. Главной темой форума в этом году стала экология.
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