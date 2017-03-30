Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Путин попросил журналистов читать по губам

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Выступая на Международном арктическом форуме Владимир Путин отверг возможность вмешательства России в выборы президента США. "Читайте по губам: No", – ответил российский лидер на вопрос журналиста о вмешательстве Москвы в американские выборы.

По словам Путина, Россия много раз предлагала США сотрудничать в области кибербезопасности, но не получала положительного ответа, передает "Газета.ру".

30 марта 2017, 16:24

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