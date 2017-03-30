Путин попросил журналистов читать по губам

Выступая на Международном арктическом форуме Владимир Путин отверг возможность вмешательства России в выборы президента США. "Читайте по губам: No", – ответил российский лидер на вопрос журналиста о вмешательстве Москвы в американские выборы.
По словам Путина, Россия много раз предлагала США сотрудничать в области кибербезопасности, но не получала положительного ответа, передает "Газета.ру".
Актриса покорила смелым нарядом
Нападение произошло, когда мужчина выходил из столичного ночного клуба
Запись выложил один из участников заезда
О новой опасности для всего человечества предупредили американские ученые