Королева красоты показала разъеденное кислотой лицо

Финалистка конкурса "Мисс Романья-2007" Джессика Нотаро впервые показалась на публике после того, как возлюбленный плеснул ей в лицо кислотой. В эфире телепередачи она сняла платок, которым прикрывала голову.

Джессика Нотаро публично рассказала о совместной жизни с 29-летним Эдсоном Таваресом. Телеведущая предложила девушке остаться в платке, если ей так будет комфортнее, однако та решила показать общественности свое изувеченное кислотой лицо.

На обожженной коже девушки до сих пор видны следы от множества операций. В частности, медики сохранили Джессике зрение, но ее левый глаз до сих пор забинтован. "Я хочу, чтобы ты увидел, что сделал со мной", – обратилась она к бывшему возлюбленному. "Это не любовь", – заявила она.

Итальянская модель рассказала, что ее отношения с Эдсоном были идеальны до тех пор, пока он не предложил ей выйти замуж. Как писали Dni.Ru, спустя некоторое время девушка разорвала с ним помолвку, после чего ей пришлось обратиться в полицию по факту преследования со стороны экс-бойфренда.

Эдсон Таварес подкараулил Джессику Нотаро у выхода из дома 10 января 2017 года. "Когда кислота разжигала мою кожу, я упала на колени и молилась. Я просила у Бога, чтобы он забрал мою красоту, но сохранил зрение", – рассказала она. Итальянка пробыла в больнице два месяца. Мужчина отрицает свою причастность к нападению на модель.

Напомним, подобное преступление произошло в России в январе 2013 года. Неизвестный плеснул кислотой в лицо худруку Большого театра Сергею Филину. Артиста госпитализировали с ожогами лица и глаз, он перенес несколько десятков операций. Предположительно, причиной нападения стала зависть и желание занять его должность. В марте 2016 года Филину не продлили контракт на дальнейшую работу в учреждении.