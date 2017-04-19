Какие черты лица достаются по наследству

Британские ученые установили, какие черты внешности сильнее всего передаются генетическим путем. Для этого они составили карты "лицевой наследственности".

Для того, чтобы определить силу наследственности, ученые проанализировали статистические данные о внешности 952 близнецов. По мнению ученых, черты лица однояйцевых близнецов будут одинаковыми, а у близнецов с разной ДНК – различными. В результате специалисты создали трехмерные "рельефы" их лиц и сравнили черты в зависимости от степени родства.

Согласно результатам исследования, дети чаще всего наследуют от родителей наиболее значимые черты лица. В частности, на генетическом уровне им передается форма кончика носа, размер скул, уголки глаз и области вокруг губ. При этом эксперты подтвердили общеизвестный факт, что ребенок может пойти или "в папу", или "в маму", передает Scientific Reports.

В то же время специалисты обнаружили, что некоторые черты лица совершенно не зависят от наследственности. Например, внешний вид основной части губ варьируется у людей вне зависимости от степени родства.

При этом ученые отметили, что люди идентифицируют близнецов даже в том случае, когда они не сильно похожих друг на друга. Исследователи объясняют это тем, что такие родственники почти в 100% случаев наследуют ключевые черты лица, из-за которых они все равно становятся относительно идентичны.

Напомним, 18 апреля в Москве в районе "Ясенево" прошел фестиваль близнецов и двойняшек, в нем участвовали 42 семьи. Организаторы отметили, что в столице подобное мероприятие прошло впервые.