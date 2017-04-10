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Общество

Ученые вывели правила привлекательности для мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press/ZAM-Photography
На основе многочисленных исследований в области отношений мужчин и женщин, ученые сделали весьма неожиданные выводы. Эксперты составили ряд советов о том, как представителям сильного пола понравиться потенциальным избранницам.

Продолжение: Оральный секс может вызвать рак
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Ищите сигналы флирта

По словам ученых, женщины во всем мире демонстрируют интерес к мужчинам с похожей последовательностью жестов. По словам антрополога Хелен Фишер из университета Рутгерса (США), сначала представительница прекрасного пола улыбается мужчине и быстро поднимает брови, широко открывая глаза.

Затем она прикрывает глаза, наклоняет голову вниз и в сторону, отводя взгляд. Кроме того, женщина закрывает лицо руками, нервно хихикая, собощает Independent. 

Старайтесь выглядеть старше

Согласно исследованиям психологов, женщины часто предпочитают мужчин в возрасте. Этому есть несколько объяснений.

Одни ученые считают, что для некоторых женщин мужчина в возрасте характеризуется с материальным достаток и более высоким социальным статусом. Другие полагают, что дело в возросшей самостоятельности женщин, которым теперь не нужно искать выносливого партнера, который должен обеспечивать семью в одиночку.

Отрастите бороду

Как выяснили британские ученые, что небольшая растительность на лице привлекает женщин. Небольшая борода демонстрирует зрелость и мужественность.

Однако здесь важно не перестараться. Ведь наличие бороды говорит и о таких качествах, как доминирование и агрессивность. Небольшая борода – это небритость между несколькодневной щетиной и стандартной бородой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Наращивайте мышцы

Важно, чтобы у мужчины были заметны, но не слишком явно, мышцы. С такими представителями сильного пола дамы нацелены на долгосрочные отношения.

А вот "перекачанные" мужчины с сильно развитой мускулатурой, скорее, могут надеяться лишь на краткосрочные отношения. Их женщины воспринимают как потенциальных обладателей здоровых генов.

Однако для брака женщины выбирают мужчин по другим параметрам. Один из самых важных припервый из которых – способность обеспечить достаток в семье.

Ешьте чеснок

Ученые из Чехии и Британии выяснили, что у чеснока есть интересное свойство. Они дали добровольцам съесть блюдо с чесноком, а затем попросили полдня проходить с хлопковыми подушечками подмышками, не используя дезодорант.

На следующий день исследователи дали понюхать подушечки женщинам и попросили их оценить привлекательность мужчин по запаху. Примечательно, что добровольцы, которые ели чеснок, были оценены как более привлекательные.

Фото: GLOBAL LOOK press

Заведите собаку

Ученые из США и Израиля доказали, что дам привлекают мужчины, у которых есть собаки. Такие парни ассоциируются у женщин с заботой.

Собачников представительницы прекрасного пола рассматривают как более подходящих партнеров для длительных отношений. Специалисты выяснили, что владение домашним животным показывает, что вы способны выполнять долгосрочные обязательства.

Будьте добрее

Китайские психологи объяснили, почему люди с хорошими чертами характера – доброта, честность, отзывчивость, щедрость и другие, привлекательны для женщин. Дело в том, что человек как правило, связывает один из признаков с характером в целом.

В психологии это называется "эффектом ореола". Например, считается, что красивые люди хорошо выполняют свою работу.

Одевайтесь в красное

По словам ученых, мужчины в красном особенно привлекают женщин. Примечательно, что такая тенденция прослеживается в странах с разными культурами.

Так, исследование на эту тему проводилось среди респондентов из Китая, Англии, Германии и США. Эксперимент был сделан в 2010 году, но с этого времени, как отмечают эксперты, вряд ли бы что-то изменилось в психологии восприятия.

Фото: Brian Ach/Getty Images

Ищите женщину своего уровня

Все люди больше тянутся к похожим на них собеседникам. Эта закономерность, по словам психолога из университета Ноттингем Трента Марка Саджента, имеет два объяснения.

Если кто-то лучше вас, вы будете беспокоиться о том, что он уйдет от вас. Однако если кто-то менее привлекателен, чем вы, то вы будете беспокоиться о том, что могли бы найти лучшую пару. Таким образом, люди подсознательно ищут равных себе.

Эффект богатства

В 2010 году специалисты университета Уэльса исследовали отношение женщин к мужчинам, которые сфотографировались на фоне серебристого Bentley Continental GT и красного Ford Fiesta ST. Добровольцы, снятые на фоне дорогого автомобиля, оценивались дамами как более привлекательные.

Фото: GLOBAL LOOK press\Rene Fluger

В 2014 тот же результат был у исследования экспертов из университета Кардиффа. Но вместо машин в этом случае значимой "декорацией" была элитная квартира.

Автор: Людмила Фоканова10 апреля 2017, 17:32

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