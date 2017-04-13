Ученые советуют заваривать чай в микроволновке

Британский ученый Кванг Вонг рассказал о наиболее полезном методе заваривания чая. По его словам, напиток максимально раскрывает свои свойства, если его поместить в микроволновую печь.

По мнению специалиста, чайный пакетик в наполненном кипятком чайнике необходимо на 30 секунд поместить в микроволновую печь. По его словам, одна чашка заваренного таким образом напитка по полезным свойствам равна трем идентичным чашкам чая, заваренным стандартным способом.

Доктор Кванг Вонг уточнил, что кипяток в заварочном чайнике активизирует 80% кофеина, теанина и полифенолов, передает ABC Radio. Разогрев в микроволновой печи, по его словам, еще больше усиливает полезные свойства этих элементов.

После того, как чай заварился в микроволновой печи, его необходимо налить в чашку и дать ему настояться в течение одной минуты. Благодаря этому чайный лист приобретает оптимальный вкус.

"Разогрев в микроволновой печи – одна из передовых технологий в получении наибольшего числа полезных биологических соединений из продукта", – подчеркнул Кванг Вонг. "При потреблении пищи люди озабочены как качеством еды и ее сроком годности, так и ее полезными свойствами", – заключил он.

Напомним, медики регулярно напоминают людям о полезных свойствах чая. В частности, они отмечают, что при простуде полезно пить чай с малиной или имбирем, а при близорукости полезен черничный чай.