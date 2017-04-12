В администрации президента России заявили, что не имеют отношения к рейтингу губернаторов, опубликованному в журнале "Профиль". "Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов на основе субъективных оценок", – сообщил агентству "Интерфакс" источник в администрации главы государства.
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