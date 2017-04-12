На Москву надвигается сильная гроза

В ближайшие часы в Москве пройдет дождь с мокрым снегом, местами возможна гроза, град. При этом порывы ветра буду достигать 17 метров в секунду.

Как сообщили в МЧС, из-за непогоды возможно затруднение движения транспорта, промыв грунта, повреждения линий электропередачи, повал деревьев. Жителей столицы просят быть осторожными и обходить слабоукрепленные конструкции.