В пасхальную ночь метро Москвы продлит работу

В Пасху увеличат время работы столичного метро. В ночь с 15 на 16 апреля переходы между станциями будут открыты до 02:00 мск. "Для вашего удобства в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля московское метро будет работать до 2 часов ночи", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

Для вашего удобства в Пасхальную ночь с 15 на 16 апреля @MoscowMetro будет работать до 2 часов ночи — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 апреля 2017 г.