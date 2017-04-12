Япония перепугалась из-за российских самолетов

Япония подняла по тревоге истребители ВВС. Таким образом страна Восходящего солнца отреагировала на появление шести российских самолетов вблизи границ своей страны.

Облет вдоль побережья со стороны Японского моря совершили два бомбардировщика-ракетоносца ТУ-95 и два противолодочных самолета ИЛ-38. Помимо того, с противоположной стороны вдоль Тихоокеанского побережья облетели два дальних противолодочных самолета ТУ-142.

По данным Министерства обороны Японии, Ту-142 были замечены над островами Южных Курил. Затем они приблизились к японской границе, передает Ura.ru.

При этом в военном ведомстве страны уточнили, что нарушения границ воздушного пространства Японии не зафиксировано. Кроме того, одновременного облета Японии с двух сторон российскими самолетами не наблюдали в стране с апреля 2014 года, сообщает агентство Kyodonews со ссылкой на Минобороны Японии.

Отметим, в 2016 году Япония более тысячи раз поднимала истребители на перехват самолетов, что является рекордом для этой страны. В 73% случаев истребители поднимались на перехват китайских самолетов, а в 26% – российских, сообщает РИА Новости.

Кроме того, участились случаи, когда для сопровождения китайских самолетов Японии приходилось поднимать сразу несколько истребителей. Один раз их было десять штук.