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Общество

Япония перепугалась из-за российских самолетов

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Savitsky
Япония подняла по тревоге истребители ВВС. Таким образом страна Восходящего солнца отреагировала на появление шести российских самолетов вблизи границ своей страны.
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Облет вдоль побережья со стороны Японского моря совершили два бомбардировщика-ракетоносца ТУ-95 и два противолодочных самолета ИЛ-38. Помимо того, с противоположной стороны вдоль Тихоокеанского побережья облетели два дальних противолодочных самолета ТУ-142.

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По данным Министерства обороны Японии, Ту-142 были замечены над островами Южных Курил. Затем они приблизились к японской границе, передает Ura.ru.

При этом в военном ведомстве страны уточнили, что нарушения границ воздушного пространства Японии не зафиксировано. Кроме того, одновременного облета Японии с двух сторон российскими самолетами не наблюдали в стране с апреля 2014 года, сообщает агентство Kyodonews со ссылкой на Минобороны Японии.

Отметим, в 2016 году Япония более тысячи раз поднимала истребители на перехват самолетов, что является рекордом для этой страны. В 73% случаев истребители поднимались на перехват китайских самолетов, а в 26% – российских, сообщает РИА Новости.

Кроме того, участились случаи, когда для сопровождения китайских самолетов Японии приходилось поднимать сразу несколько истребителей. Один раз их было десять штук.

Автор: Людмила Фоканова12 апреля 2017, 17:06

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