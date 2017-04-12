Следователи ищут Ходорковского для экстрадиции

Следственный комитет России ведет расследование уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушениях на убийство управляющего компании "Ист Петролеум Хандельсгез" Евгения Рыбина, передает "Газета.ru". В частности, следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на получение достоверной информации о местонахождении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского для решения вопроса о его экстрадиции в Россию.
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