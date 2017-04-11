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Как солистка "ВИА Гры" похудела на 35 килограммов

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Эффектная солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег рассказала, как ей удалось сбросить 35 килограммов. В борьбе с лишним весом сексапильной блондинке помогла отнюдь не диета.
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Исполнительница призналась, что стала стройной благодаря... несчастной любви. В это сложно поверить, но несколько лет назад субтильная Эрика слыла девушкой в теле. "Я всю жизнь была пышной девочкой, даже немножко толстенькой", – огорошила журналистов певица, которую часто называют "тростиночкой".

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Жизнь будущей звезды эстрады перевернулась с ног на голову, когда ее отверг возлюбленный. "Я состояла в отношениях с одним молодым человеком, это была первая любовь... И он бросил меня из-за того, что я далека от идеала и у меня лишний вес", – с грустью вспоминает исполнительница.

В тот момент ей казалось, что больше она не найдет взаимной любви. "Людям безразлично то, что у тебя внутри, – они смотрят только на внешний вид. Но переживания послужили катализатором моего преображения. Мы расстались. И я взялась за себя", – рассказала артистка.

Сначала Герцег питалась практически одним только воздухом. "Мои первые попытки похудеть были далеки от разумных, – признала солистка "ВИА Гры".  – Я просто жестко ограничила число потребляемых калорий и выжимала из себя все соки на работе – тогда мне приходилось трудиться сразу в двух местах, в диспетчерской службе и в кафе официанткой. Плюс ко всему я заочно училась в университете – иными словами, мне не сиделось на месте ни минуты. За восемь месяцев такого бешеного ритма я, сама того не заметив, скинула 35 килограммов".

Сейчас Эрика обращается со своим роскошным телом аккуратнее, не морит себя голодом, но и не занимается чревоугодием. Певице приходится себя ограничивать в некоторых вещах. "Никогда не ем мясо и гарнир вместе, потребляю белок и углеводы исключительно раздельно. Плюс я всегда ношу с собой фрукты, чтобы была возможность перекусить, где бы я ни находилась. Единственное, что я считаю допустимым съесть вечером перед сном, – это кефир с 1-2 процентами жирности (я противник обезжиренных молочных продуктов)", – цитирует звезду сайт HELLO!.

Артистка добавила, что спорт важен не меньше питания. "Я уже пять лет регулярно хожу на кардио-тренировки – практикую 40 минут бега или быстрой ходьбы. Не так давно я подключила индивидуальные силовые занятия с тренером", – отчиталась Герцег.

По словам блондинки, очень важно много пить не только во время тренировки, но и в течение всего дня. Еще Эрика рекомендует начинать утро со стакана чистой воды с лимоном и за день выпивать не меньше двух литров. "Советую поступать так же всем знакомым, потому что процесс очищения организма запускается от воды действительно быстро – лишняя жидкость выводится, кожа становится чище, самочувствие лучше, плюс ко всему процесс похудения идет быстрее", – поделилась опытом исполнительница.

Автор: Иннокентий Звездинский11 апреля 2017, 21:14
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Стали известны солистки новой "ВИА Гры"

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