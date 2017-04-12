Водопад с потолка в метро Москвы попал на видео

На станции "Комсомольская" Московского метрополитена пассажиры увидели, как с потолка обрушился настоящий водопад. Происходящее снял на видео очевидец. Запись опубликовал портал Life.ru.
Несмотря на ведра, расставленные в области протечки, пол вестибюля был затоплен. Проблемный участок огородили металлическим заборчиком.
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