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Улюкаеву продлили домашний арест

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Басманный суд Москвы принял решение о продлении бывшему главе Министерства экономического развития России Алексею Улюкаеву домашнего ареста до 15 июля, как просило следствие. Тем не менее, было частично удовлетворено и ходатайство защиты. Улюкаеву было разрешено посещать лечебно-реабилитационный центр, передает "Газета.ru".

Напомним, Алексей Улюкаев, возглавлявший Минэкономразвития России, был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, он вымогал у представителя компании "Роснефть" взятку в размере двух миллионов долларов за одобрение сделки по приобретению госпакета акций "Башнефти".  

12 апреля 2017, 10:31

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