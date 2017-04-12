Телеведущую уволили за секс-услуги

В Боснии и Герцеговине популярную телеведущую уволили за то, что в свободное от работы время она занималась проституцией. Сама девушка заявила, что оказывала секс-услуги, чтобы "выжить".

Несмотря на популярность шоу, которое вела 26-летняя Сенада Нурич, руководство телеканала Pink решило его закрыть, а эффектную красотку – уволить. Поводом стала подработка девушки в сфере секс-услуг, сообщает Daily Star.

"Несмотря на то что программа носила развлекательный характер и у нее были хорошие рейтинги, руководство станции приняло решение ее закрыть", – заявили представители Pink. Однако сама Сенада явно гордится, что ей удавалось совмещать разные виды деятельности.

В частности, девушка хвасталась, что способна обслужить до десяти клиентов за ночь. По ее словам, она работает лишь с состоятельными бизнесменами, которые платят около 500 долларов за обычный секс и около тысячи долларов – за групповой.

Кроме того, Сенада призналась, что за секс-услуги получает дополнительные бонусы в виде шикарных подарков. "Иногда мне кажется, что я слишком люблю секс. Может быть, я нимфоманка", – сказала она.

Красотка подчеркнула, что занимается проституцией не только ради удовольствия, но и для того, чтобы заработать. "Я должна продавать свое тело, чтобы выжить и помочь семье деньгами. Я не вижу в этом ничего плохого", – заявила Сенада.

Как отмечает издание, проституция в Боснии и Герцеговине запрещена законом. Однако перспектива наказания не пугает Сенаду. Девушка призналась, что встречается с известным политиком, который не позволит посадить ее в тюрьму.