Телеведущую уволили за секс-услуги
Несмотря на популярность шоу, которое вела 26-летняя Сенада Нурич, руководство телеканала Pink решило его закрыть, а эффектную красотку – уволить. Поводом стала подработка девушки в сфере секс-услуг, сообщает Daily Star.
4 апреля 2017 г.
"Несмотря на то что программа носила развлекательный характер и у нее были хорошие рейтинги, руководство станции приняло решение ее закрыть", – заявили представители Pink. Однако сама Сенада явно гордится, что ей удавалось совмещать разные виды деятельности.
1 апреля 2017 г.
В частности, девушка хвасталась, что способна обслужить до десяти клиентов за ночь. По ее словам, она работает лишь с состоятельными бизнесменами, которые платят около 500 долларов за обычный секс и около тысячи долларов – за групповой.
31 марта 2017 г.
Кроме того, Сенада призналась, что за секс-услуги получает дополнительные бонусы в виде шикарных подарков. "Иногда мне кажется, что я слишком люблю секс. Может быть, я нимфоманка", – сказала она.
5 апреля 2017 г.
Красотка подчеркнула, что занимается проституцией не только ради удовольствия, но и для того, чтобы заработать. "Я должна продавать свое тело, чтобы выжить и помочь семье деньгами. Я не вижу в этом ничего плохого", – заявила Сенада.
30 марта 2017 г.
Как отмечает издание, проституция в Боснии и Герцеговине запрещена законом. Однако перспектива наказания не пугает Сенаду. Девушка призналась, что встречается с известным политиком, который не позволит посадить ее в тюрьму.
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