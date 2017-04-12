Известный музыкант умер в США

Известный гитарист и основатель рок-группы J. Geils Band Джон Уоррен Джейлс – младший, выступавший под псевдонимом Дж. Джейлс, найден мертвым в своем доме в Гротоне, штат Массачусетс, передает Lenta.ru. Согласно предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам – музыканту был 71 год.