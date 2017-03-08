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Общество

Как семья Овечкиных угнала Ту-154

Семья Овечкиных в 1985 году. Фото: wikipedia.org
"Семь Симеонов" – так назывался джаз-бэнд, пользовавшийся огромной популярностью в СССР в 1980-е годы. Но еще большую известность – к сожалению, печальную, семейство Овечкиных приобрело вовсе не в музыкальной сфере. 8 марта 1988 года талантливые юноши под руководством своей матери захватили самолет.
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Чуть больше двух лет оставалось до распада государства, раскинувшегося на шестой части земной суши. Но знали об этом в СССР немногие. И потому народ, как обычно радостно, отмечал Международный женский день. А в это же время в Ленинградской области разворачивалась настоящая драма – с выстрелами, заложниками, штурмом и жертвами.

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Сотрудники аэропорта в Иркутске перешептывались между собой: "Это же те самые Овечкины!". 8 марта 1988 года "те самые" летели на фестиваль в Ленинград. Юных музыкантов во главе с Нинель Овечкиной пропустили на посадку без досмотра: огромный футляр контрабаса не пролезал в рамку металлоискателя. Никто в службе безопасности и не подумал, что в кофре спрятаны обрезы, пистолет и даже бомба.

Нинель Овечкина родила 11 детей. Муж много пил, и в 1984 году его организм отказался выдерживать дальнейшие над собой издевательства.  Однако государство не оставило мать-героиню, вырастившую талантливых детей: семейство получило две трехкомнатные квартиры, у них остался в собственности деревенский дом с огородом.

Знавшие "Симеонов" соседи, знакомые, педагоги путаются в воспоминаниях. Кто-то говорит, что Овечкины жили бедно, другие считают, что вполне обеспеченно. Во всяком случае, в аэропорт в памятный день Нинель Сергеевна, как рассказывают, явилась в дорогой шубе, обвешанная множеством золотых украшений. Да и у детей одежда была не из дешевых. Музыкальные инструменты "бэнда" тоже были отнюдь не из категории ширпотреба: некоторые из них стоили до тысячи рублей – по тем временам деньги огромные.

Мать всегда была для остальных членов семьи непререкаемым авторитетом. Когда же выяснилось, что семеро мальчишек одарены музыкально, Нинель Овечкина железной рукой направила свою команду к заветной мечте. Джазовый ансамбль "Семь Симеонов" появился в 1983 году. И сразу – колоссальный успех, об одаренных музыкантах даже сняли документальный фильм. Василия, Дмитрия, Олега, Александра, Игоря, Михаила и Сергея приняли вне конкурса в знаменитую "Гнесинку". И вот тут – первая странность: не проучившись и года, семерка оставляет престижное учебное заведение и уезжает из Москвы обратно в Иркутск. Объясняли это тем, что на учебу просто не остается времени из-за многочисленных гастролей.

Идея продать подороже свои таланты появилась, скорее всего, во время одной из таких поездок в 1987 году. Хотя рядовой ее никак не назовешь: по тем временам шанс отправиться на гастроли в Японию выпадал далеко не каждому даже профессиональному коллективу. Мало того, что в Токио им вскружили голову картины "капиталистического изобилия". Еще и представители английской звукозаписывающей компании (хотя эти господа могли представлять и спецслужбы, что в те годы было вполне вероятно), сделали им выгодное предложение. Как признавались позже Овечкины, они бы и согласились стать "невозвращенцами" – но тогда не увидели бы больше мать и сестер, которые остались в Советском Союзе.

В итоге мужская часть семейства Овечкиных вернулась домой – но стала готовиться к побегу. Тут уже руководство операцией взяла на себя Нинель Сергеевна.  Разработка плана заняла около полугода. На борт самолёта планировалось пронести несколько самодельных бомб и обрезов охотничьих ружей. Овечкины специально изменили форму футляра для контрабаса, чтобы он не вписывался в рамку металлоискателя.

Семья Овечкиных. Фото: youtube.com

8 марта 1988 года семья из одиннадцати человек поднялась на борт Ту-154. По официальной версии, ансамбль летел на гастроли. На самом деле Овечкины собирались в Лондон. Рейс по маршруту Иркутск-Ленинград проходил спокойно – до самой промежуточной посадки в Кургане. Тут братья через стюардессу передали пилотам записку, в которой требовали сменить маршрут и лететь в столицу Великобритании. В противном случае террористы обещали взорвать самолёт. В том, что это не шутка, экипаж убедился, когда старшие Овечкины достали обрезы и начали угрожать пассажирам.

Экипажам самолетов было положено табельное оружие – такое правило ввели после трагического случая в 1970 году. Тогда взлетевший из Батуми Ан-24 угнали в Турцию отец и сын Бразинскасы. Террористов пыталась остановить безоружная бортпроводница Надежда Курченко, в схватке с бандитами она погибла. В случае с Овечкиными экипаж сначала намеревался применить оружие, но позже отказался от этого рискованного плана. Земля была поставлена в известность и руководство операцией взяли на себя офицеры КГБ.

Музыкантов-террористов убедили в том, что топлива до Лондона не хватит и уговорили на посадку в Финляндии, в приграничном городе Котка. На самом деле рейс направили на военный аэродром Вещево в Ленинградской области. До его прибытия военные успели замаскировать здание и военные самолеты, чтобы у террористов не возникло никаких подозрений.

Семья Овечкиных. Фото: youtube.com

Но все усилия оказались напрасны. Самолет приземлился, и поначалу Овечкины действительно ничего не заподозрили. Даже позволили бортмеханику выйти на крыло и открыть люки для заправки. Однако картину испортили солдаты в форме советской армии, выбегающие из-за бензовоза. Две группы захвата проникли на борт – одна в кабину пилотов, вторая – в багажный отсек.

Овечкины поняли, что уйти им не дадут. В ярости старший – Василий – застрелил стюардессу Тамару Жаркову, которая до этого вела с ними все переговоры. Кстати, это еще один непонятный момент в истории "Семи Симеонов". Как впоследствии вспоминали в Иркутске, Тамару до трагического дня часто видели вместе с Василием Овечкиным. А на ленинградском рейсе ее не должно было быть: Жаркова поменялась с другой бортпроводницей буквально в день вылета. Намеревалась ли Тамара улететь с Овечкиными в Лондон – или, напротив, пыталась отговорить их от разрушительного плана, предотвратить преступление – так и осталось загадкой.

Ольга Овечкина на суде. Фото: wikipedia.org

Надо сказать, что в 1988 году в СССР еще не было специально обученных подразделений по борьбе с терроризмом. Самолет штурмовали обычные сотрудники патрульно-постовой службы. Отсюда и весьма плачевные результаты такого штурма.   

Бойцы открыли огонь из кабины пилотов, их поддержали товарищи из люка багажного отделения. В террористов они не попали, зато ранили нескольких пассажиров. И тут Нинель собрала вокруг себя четверых старших сыновей. Овечкины попрощались друг с другом и подожгли одну из самодельных бомб. Оказывается, ещё до захвата самолёта семья условилась в случае провала операции покончить жизнь самоубийством. Через секунду прогремел взрыв, от которого погиб один Александр. Самолёт загорелся, началась паника.

Семья Овечкиных. Фото: youtube.com

Нинель приказала старшему сыну Василию убить её, тот выстрелил в мать без колебаний. Следующим под дуло обреза встал Дмитрий, потом Олег. 17-летний Игорь не захотел прощаться с жизнью и спрятался в туалете – он знал, что, если брат найдёт его, ему не выжить. Но Василию было некогда искать, времени оставалось совсем немного. Расправившись с Олегом, он выстрелил в себя.

Тем временем кто-то из пассажиров открыл дверь. Спасаясь от огня, люди стали без трапа выпрыгивать из самолёта, ломая руки и ноги, получая и более серьезные травмы. Группа захвата "помогала" им прикладами автоматов и укладывая лицом в землю: как позже объясняли офицеры, они не знали, кто из этой толпы может оказаться террористом. В результате попытки угона погибли пятеро из семьи Овечкиных. Жертвами преступления стали четверо мирных граждан — трое пассажиров и бортпроводница, число пострадавших, по разным данным – от 15 до 35.

Около семи месяцев длилось следствие по делу о захвате самолета. В результате 28-летнюю Ольгу приговорили к 6 годам заключения, а 17-летнего Игоря – к 8. Оба отсидели свои сроки лишь наполовину и вышли на свободу. Младших детей отдали старшей сестре Людмиле. Она не участвовала в захвате и даже не знала о нём, поскольку давно жила вместе с супругом отдельно от всей семьи.

История семейства Овечкиных периодически всплывает в СМИ. Обсуждаются разные аспекты этого дела. В частности, говорится о том, что не так уж и талантливы были музыканты из "Семи Симеонов" – мол, это был просто раскрученный "советской пропагандой" проект. Однако больше доверия в этом вопросе вызывает мнение иркутского музыканта-педагога Владимира Романенко, который непосредственно работал с джазовым ансамблем. По его словам, самым одаренным в музыкальном плане был Миша, а звездой "бэнда" – маленький Сережа. Не менее (если не более) весомо мнение знаменитого пианиста Дениса Мацуева. Маэстро заверяет, что Михаил Овечкин, с которым в одно время им пришлось вместе учиться, был очень одаренным музыкантом.

Однако неуемное желание Нинель Овечкиной "вывести в люди" своих многочисленных детей сыграло с ними злую шутку. Даже у тех, кто остался в живых после страшного "полета в Лондон", судьба не сложилась. Двое старших – Игорь и Ольга – после освобождения из тюрьмы прожили недолго. Двое младших – Ульяна и Михаил – стали инвалидами. Следы Татьяны и Сергея затерялись. 

Автор: Игорь Силецкий8 марта 2017, 10:00

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