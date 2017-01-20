Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата

Старший сын Светланы Светличной прервал молчание относительно своих отношений с матерью. Мужчина объяснил, почему плохо общается с легендарной актрисой, и раскрыл тайну смерти младшего сына Олега.

Старший сын Светланы Светличной Алексей Ивашов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Прямой эфир". Примечательно, что ведущий ток-шоу сам приехал в гости к Ивашову. Мужчина благодушно принял Корчевникова и ответил на ряд вопросов.

Так, Алексей прокомментировал информацию о том, будто его младший брат Олег умер насильственной смертью. Ранее Светлана Светличная рассказала о том, что врач заявил об ожоге гортани Олега, и актриса предположила, что его могли отравить кислотой. Однако старший наследник Светличной уверяет, что никакого криминала в смерти брата нет.

"Она купила ему дом. Он высказал желание. Он осознанно выбрал то место жительства. Смерть была ненасильственной, не было никаких наркотиков. Мне позвонил кто-то из его соседей", – коротко рассказал Алексей Ивашов.

Корчевников затронул и другую щекотливую тему – непростые отношения сына и матери. Не секрет, что Светличная и Ивашов общаются очень редко. Сама актриса не раз утверждала в интервью, что страдает от одиночества и практически не видится с сыном и его семьей.

Алексей так объяснил ситуацию: "Я могу в любой момент приехать к ней в гости, поговорить. Но расстояние, оно меня убивает. Когда моя дочь училась в Твери, я посчитал, что мне туда быстрее было доехать, чем до мамы. Она ж не в концлагерь попала или тюрьму. Тогда бы я переживал".

Ивашов не стал скрывать, что даже при редких встречах с именитой матерью почти с ней не разговаривает. В свою очередь, Светличная смирилась с одиночеством и развлекает себя поездками и выходами в свет.