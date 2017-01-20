Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата

Что стало с детьми Мурата Насырова Звезда "Дома-2" оголила грудь Юлия Высоцкая: Я всегда плачу Семейная драма Кожевниковой Дом-2
Шоу-бизнес

Садальский поглумился над странностями Зверева

53-летний парикмахер все больше напоминает куклу Барби с бородой

Шоу-бизнес

Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью

Примадонна отечественной сцены рассказала о "Секретном диске"
партнеры
Пятница 20 января
Лента новостей
10:27
Умер судья Кадыров
10:13
Российский блогер скрывается от "ИГ" после шутки про Коран
09:57
Самолет Ту-134 сел во Внуково из-за разгерметизации
09:54
Аллегрова со странной прической отмечает юбилей
09:22
На востоке Москвы загорелся жилой дом
09:19
В семье Джорджа Клуни случилась трагедия
09:11
Инкассатор выжил и спас деньги благодаря смерти напарника
08:53
У аэропорта Махачкалы столкнулись 38 машин
08:45
Под Москвой нашли оружейный схрон
08:41
Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо
08:34
Песков рассказал о новом сроке Путина
08:02
Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам
08:00
Последнее танго и ляпы Обамы
07:50
Автомобиль протаранил толпу в центре Мельбурна
06:26
В Подмосковье инкассатора убили выстрелом в голову
21:59
Армия Сенегала вторглась в Гамбию
21:58
Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
21:32
Разработан сценарий убийства Трампа
21:20
В Москве трое в масках избили ребенка
21:09
Задержан глава обрушившегося конного клуба
20:41
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов
20:40
В Берлине попрощались с Обамой
20:37
В Москве водитель иномарки обстрелял человека
20:19
Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами
19:51
В торговом центре "Мега Химки" ищут бомбу
19:35
Мужчина расстрелял полицейских на востоке Москвы
19:34
Похищенная школьница из Оренбурга рассказала об издевательствах
19:28
Задымление в московском метро попало на видео
19:19
Росреестр потратил миллиарды на неработающий сервис
19:06
Барбра Стрейзанд отчитала Трампа
19:01
Горбачев получил повестку в суд
19:01
Столичного полицейского выбросили из окна
19:00
Путин приготовил студентам сюрприз
18:47
На востоке Москвы случился транспортный коллапс
18:38
Чем "Ангара" лучше "Протона"
18:32
Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии
18:25
Эксперты отклонили необоснованные доводы петиции против "пакета Яровой"
18:20
Захарова требует Facebook объясниться
18:18
Значение имени Полина
18:10
Россиянин купил иномарку за четверть миллиарда
17:58
Чем запомнилась исполнительница "Ламбады"
17:54
В Коми из-за лопнувшей трубы погиб ребенок
17:29
На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"
17:29
Юные экологи проводят "заповедные уроки"
17:03
В московском метро случилось ЧП
16:56
Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон
16:48
Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"
16:46
Что такое геймификация образования
16:45
Шендеровича обвинили в экстремизме
16:33
Зима без газа отрезвила Украину
16:22
Bentley выпустит электромобиль
16:16
Огромная змея заползла в квартиру к пенсионерке в Москве
16:07
Раненный в голову бизнесмен на Lexus вышел из комы
15:49
Тайны сериала "Склифосовский"
15:48
После развода Апина штурмует бутики эротического белья
15:45
Горнолыжные курорты с самыми выгодными ценами
15:43
Девочка-подросток погибла при обрушении конного клуба
15:40
Певица Нюша в шоке от собственной свадьбы
15:36
Найдена причина преждевременного старения
15:36
В Москве водители устроили драку на дороге (видео)
15:31
Трогательные моменты президентства Барака Обамы
15:25
Бузова приехала к Тарасову
15:17
Украина и НАТО готовят атаку на Россию
15:16
Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане
15:06
Российская модель трагически погибла на аттракционе
14:47
Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
14:42
Белорусские спасатели покорили интернет (видео)
14:39
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
14:35
Что иностранцы думают о голых россиянах в проруби
14:32
Курс рубля упал после слов Шувалова
14:26
Новые подробности смерти десятков туристов под лавиной
14:23
Запад предсказывает триумф России в Молдавии
14:01
Актер Борис Щербаков попал больницу в тяжелом состоянии
13:55
Из-за пожара эвакуируют школу на юго-востоке Москвы
13:49
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
13:45
Тело пропавшего под Петербургом мальчика нашли в реке
13:36
Россияне обругали окунувшуюся в купель Беркову
13:26
Стильный Медведев рассмотрел подарок Путина
13:12
Живот и подбородок Цой округлились до неузнаваемости
13:09
Бывшая жена о возвращении Устюгова в семью
13:06
При пожаре в Тегеране рухнула самая старая высотка
13:03
Известный актер разбился на лошади
13:02
В Госдуме вплотную занялись воспитанием молодежи
12:59
Обнаглевший Порошенко поставил условия ЕС
12:46
Жена Клуни сделала ЭКО и ждет двойню
12:45
Барщевский о решении суда по выплатам ЮКОСу
12:37
Винокур: Врачи сказали мне больше не бороться
12:36
Красотку изуродовали уколы ботокса
12:26
У Никиты Белых в СИЗО отнимается нога
12:25
Чиновники органов опеки Зеленограда попали под следствие
12:19
Как политики окунулись в иордань
12:12
Беременность украсила жену "Мажора" Прилучного
12:10
Шансонье Новиков: Мне русская плаха милее заморских гамбургеров
11:54
Как изменится пенсионная система в 2017 году
11:50
Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"
11:43
На месте крушения Ту-154 нашли другой самолет
11:38
Бузова показала прелести после развода с Тарасовым
11:38
Россия отказалась от надежды на Трампа
11:30
Семейная драма Марии Кожевниковой
11:30
Лавина убила десятки туристов в отеле

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
Шоу-бизнес

Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата

Светлана Светличная. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Старший сын Светланы Светличной прервал молчание относительно своих отношений с матерью. Мужчина объяснил, почему плохо общается с легендарной актрисой, и раскрыл тайну смерти младшего сына Олега.
прочитано 3506 раз

Старший сын Светланы Светличной Алексей Ивашов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Прямой эфир". Примечательно, что ведущий ток-шоу сам приехал в гости к Ивашову. Мужчина благодушно принял Корчевникова и ответил на ряд вопросов.

Так, Алексей прокомментировал информацию о том, будто его младший брат Олег умер насильственной смертью. Ранее Светлана Светличная рассказала о том, что врач заявил об ожоге гортани Олега, и актриса предположила, что его могли отравить кислотой. Однако старший наследник Светличной уверяет, что никакого криминала в смерти брата нет.

"Она купила ему дом. Он высказал желание. Он осознанно выбрал то место жительства. Смерть была ненасильственной, не было никаких наркотиков. Мне позвонил кто-то из его соседей", – коротко рассказал Алексей Ивашов.

Корчевников затронул и другую щекотливую тему – непростые отношения сына и матери. Не секрет, что Светличная и Ивашов общаются очень редко. Сама актриса не раз утверждала в интервью, что страдает от одиночества и практически не видится с сыном и его семьей.

Алексей так объяснил ситуацию: "Я могу в любой момент приехать к ней в гости, поговорить. Но расстояние, оно меня убивает. Когда моя дочь училась в Твери, я посчитал, что мне туда быстрее было доехать, чем до мамы. Она ж не в концлагерь попала или тюрьму. Тогда бы я переживал".

Ивашов не стал скрывать, что даже при редких встречах с именитой матерью почти с ней не разговаривает. В свою очередь, Светличная смирилась с одиночеством и развлекает себя поездками и выходами в свет.

Автор: Наталья Аряева20 января 2017, 08:26

комментарии

Политика

Разработан сценарий убийства Трампа
Горбачев получил повестку в суд
Захарова требует Facebook объясниться
Депортированный Митрофанов сбежит в Вашингтон

Шоу-бизнес

Садальский поглумился над странностями Зверева
Алла Пугачева обратилась к россиянам за помощью
Наследник Светличной раскрыл тайну смерти брата
Вера Алентова изменилась до неузнаваемости

Проишествия

Похититель школьницы в Оренбурге оказался педофилом со стажем
Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов
Последнее видео из погребенного под лавиной отеля в Италии
Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"

Lifestyle

Чем запомнилась исполнительница "Ламбады"
Тайны сериала "Склифосовский"
Горнолыжные курорты с самыми выгодными ценами
Известный актер разбился на лошади
Общество

Трагедия Ту-154 подтолкнула Шойгу к серьезным переменам

В Министерстве обороны готовятся к обновлению авиапарка
Происшествия

Исполнительницу хита "Ламбада" сожгли заживо

Грабители расправились с Лоалвой Браз, оказавшей им сопротивление
Lifestyle

В семье Джорджа Клуни случилась трагедия

Актер Мигель Феррер скончался на 62-м году жизни

Общество

Российский блогер скрывается от "ИГ" после шутки про Коран

Илья Мэддисон был вынужден удалить все свои аккаунты в соцсетях

Гороскоп

Меркель рискует остаться в одиночестве
Астролог назвала опасные дни 2017 года
Елизавета II перенесла сильный приступ
Астрологический прогноз с 16 по 22 января 2017 года

Фоторепортажи

Евгений Цыганов спелся со звездой "Викинга"
Россияне нырнули в прорубь в Крещение
Стоянов и Беркова страстно целовались на премьере
Главные красавицы Большого театра

Спорт

Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Названы самые дорогие футболисты мира
У Уткина появилась собственная программа
Мотогонщик восхитил своим поступком на ралли "Дакар"

Регионы

За удаленную по ошибке почку жительнице Сахалина заплатят 1,3 млн
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
Уралец похитил школьницу ради дозы
Уралец бросился в огонь ради спасения собаки и кота (видео)
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru