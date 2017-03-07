Что спасло Порошенко в 2014 году
Российские войска могли не заходить в Мариуполь, а выйти на прямую дорогу на Херсон и Одессу. "И вот они по асфальту танчиками могли бы доехать до Одессы. За два-три дня. Не встречая никакого сопротивления – некому было бы сопротивляться", – отметил советник президента. Такая же ситуация, по его словам, была на киевском направлении.
По мнению Юрия Бирюкова, укрепить армию помогли Минские соглашения, подписанные 5 сентября 2014 года. Благодаря им и небольшой передышке в военных действиях, Украине удалось создать 19 новых военных бригад и укомплектовать их техникой.
Также советник Порошенко предположил, что война в Донбассе закончится не ранее, чем через полтора-два года. По его убеждению, у украинского правительства сейчас нет никаких конкретных вариантов выхода из конфликтной ситуации.
Между тем накануне в Международном суде в Гааге начались слушания по делу "Украина против России", касающегося событий в Донбассе. Киев устами заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль представила свою позицию.
В Гааге завершился первый день слушаний по иску Украины к Россииhttps://t.co/YlWHPx7nNv#новости #Гаага #Украина pic.twitter.com/O3PHda9DUw— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 6 марта 2017 г.
Глава украинской делегации, обвинила Москву в семи грехах: поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции, кибератаках и дискриминации крымских татар.
Юристы полагают, что шансов выиграть дело против России у Киева практически нет – уж очень нелепые обвинения выдвигаются на суде в Гааге. Но при этом процесс все равно будет долгим и тяжелым. Средняя продолжительность рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.
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