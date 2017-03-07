Что спасло Порошенко в 2014 году

В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков.

Советник Петра Порошенко раскрыл военные секреты, заявил, что, если бы российские войска вдруг пошли бы на Киев в 2014 году, то там им готовы были противостоять всего 10 бронетранспортеров. По словам Бирюкова, в августе-сентябре 2014-го 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ, прикрывавшая юг страны, выполняла рейд в тылу ополченцев Донбасса. Поэтому на всем пространстве от Мариуполя до Одессы не было ни одного украинского военнослужащего.

Российские войска могли не заходить в Мариуполь, а выйти на прямую дорогу на Херсон и Одессу. "И вот они по асфальту танчиками могли бы доехать до Одессы. За два-три дня. Не встречая никакого сопротивления – некому было бы сопротивляться", – отметил советник президента. Такая же ситуация, по его словам, была на киевском направлении.

По мнению Юрия Бирюкова, укрепить армию помогли Минские соглашения, подписанные 5 сентября 2014 года. Благодаря им и небольшой передышке в военных действиях, Украине удалось создать 19 новых военных бригад и укомплектовать их техникой.

Также советник Порошенко предположил, что война в Донбассе закончится не ранее, чем через полтора-два года. По его убеждению, у украинского правительства сейчас нет никаких конкретных вариантов выхода из конфликтной ситуации.

Между тем накануне в Международном суде в Гааге начались слушания по делу "Украина против России", касающегося событий в Донбассе. Киев устами заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль представила свою позицию.

Глава украинской делегации, обвинила Москву в семи грехах: поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции, кибератаках и дискриминации крымских татар.

Юристы полагают, что шансов выиграть дело против России у Киева практически нет – уж очень нелепые обвинения выдвигаются на суде в Гааге. Но при этом процесс все равно будет долгим и тяжелым. Средняя продолжительность рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.



