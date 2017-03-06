Курильщикам подготовили новые запреты

Курильщиков ждут очередные ограничения и рост затрат на пагубную привычку. Тех же, кто желает бросить курить, собираются лечить от зависимости бесплатно.

Лечение табачной зависимости планируют включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), а лекарства – в перечень жизненно важных. Разработанная Минздравом антитабачная концепция рассчитана на срок с 2017 по 2022 год.

Согласно документу, родившиеся после 2015 года дети вообще не должны иметь доступ к курению. "Не обязательно все должно случиться к 2022 году, но для того, чтобы цель стала реальной, нужно создать условия", – цитирует академика РАН, заслуженного врача России и члена комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко "Росбалт".

Также предлагается дополнить перечень "запретных" для курения зон. Туда войдут коммунальные квартиры и подземные переходы. Еще один важный пункт – создание негативного образа курильщика.

Помимо этого, органы власти обяжут информировать на своих сайтах о любых договоренностях с табачными компаниями. А чиновников, которые лоббируют интересы табачников, ведя дела "по темному", может ждать административная ответственность.

Также, по словам ведущего научного сотрудника Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Маринэ Гамбарян, планируется увеличить предупреждения на пачках сигарет, запретить использование ароматизаторов, ограничить места продаж и навести порядок с электронными сигаретами. Новая антитабачная концепция ставит своей задачей к 2022 году добиться снижения потребления табака до 25%.

В свою очередь, заместитель директора НИИ пульмонологии Федерального медико-биологического агентства России Галина Сахарова рассказала, что в новом документе делается еще больший упор на то, что курение является болезнью, а не шалостью или привычкой. Она отметила, что государство несет долю ответственности за курильщиков.

По мнению Сахаровой, будет правильно, если оно возьмет на себя часть трат на лечение. "Многие считают, что лечить курильщиков, которые получают от болезни удовольствие – не государственное дело. Наркомания – тоже болезнь от удовольствия, только наркотики не продаются в магазинах, не рекламируются", – заявила специалист.

В качестве еще одной меры по борьбе с курением предлагается увеличить акцизные ставки. Этот вопрос оказался наиболее спорным среди экспертов. По словам Герасименко, к 2022 году акцизы должны подняться до среднеевропейских 2 евро. В этом случае пачка сигарет будет стоить порядка 250 рублей.

А вот Минфин и ФАС отнеслись к идее повысить стоимость акцизов настороженно. По словам заместителя начальника Контрольно-финансового управления ФАС России Наталии Исаевой, оба ведомства опасаются, что резкое повышение ставки акцизов может привести к увеличению объемов ввоза нелегальной продукции из стран ЕАЭС. В свою очередь, Герасименко убежден, что противники повышения акцизов лоббируют интересы табачных компаний.