Курильщиков вылечит государство

Государство намерено оказывать помощь курильщикам, решившим избавиться от табачной зависимости. По инициативе Минздрава России, помогать любителям сигарет бросить курить теперь будут в рамках ОМС.

По мнению авторов проекта, доступная медицинская помощь может в значительной степени снизить уровень потребления табачной продукции среди населения и существенно ограничить ее влияние на здоровье. В соответствии с новой антитабачной концепцией, разработанной Минздравом России, отныне физическую и психологическую зависимость от табака будут лечить за счет государства, а используемые при этом препараты войдут в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, пишет газета "Известия".

Напомним, документ под названием "Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу" был разработан по распоряжению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Действие проекта рассчитано до 2022 года. В рамках концепции, в частности, планируется ввести запрет на продажу табака гражданам, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Большинство курильщиков страдают тяжелой табачной зависимостью, поэтому мало кто из них в состоянии самостоятельно бросить курить, полагают эксперты. Помимо запретов, которые, по мнению авторов концепции, приведут к максимальному сокращению количества курильщиков в стране, к ним будут применены и более гуманные меры.

Одной из таких мер, обозначенных в концепции, станет организация оказания населению медпомощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака. Планируется, что эта помощь будет оказываться россиянам по полисам ОМС.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России предложило работодателям продлевать рабочий день курящих сотрудников. Как писали Dni.Ru, суточная продолжительность труда будет увеличена пропорционально времени, потраченному ими на перекуры. Соответствующее предложение Минздрав внес в антитабачную концепцию на 2017–2022 годы.

