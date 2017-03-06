Путин преподнес букет роскошной Терешковой

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем первую в мире женщину, побывавшую в космосе, – Валентину Терешкову. Глава государства преподнес ей букет цветов и два подарка со смыслом.

"Дорогая Валентина Владимировна, позвольте Вас искренне и сердечно поздравить с Вашим юбилеем", – сказал Владимир Путин. "Вам спасибо большое за Ваше служение Отечеству", – ответил он на ее приветствие.

Для своих 80 лет Валентина Терешкова выглядит прекрасно. На встречу с президентом она пришла в стильной пурпурной накидке со звездой Героя Советского Союза. При этом заметно, что депутат всячески поддерживает форму и всегда следит за своей внешностью. Перед главой государства она предстала в хлестком макияже и с ухоженной прической.

Российский лидер преподнес Валентине Терешковой роскошный букет из красных и белых роз. Он также вручил ей два подарка с намеком на ее позывной – "Чайка": скульптуру Иулиана Рукавишникова "Чайка садится на воду" и картину Виталия Зайцева "Чайки над Волгой".

"Как раз, собственно, из Ваших родных мест картина", – отметил Владимир Путин. Родившаяся близ Ярославля Терешкова поблагодарила президента за подарки и за участие в судьбе ее родного региона.

"Огромное Вам спасибо за Ярославию, за то, что Вы прислали нам человека, который уже сейчас и ведет встречи, и посещает города, и встречается не только с рабочими на предприятиях, но и с жителями, то есть начало хорошее. А мы стараемся всячески помогать", – сказала заслуженная летчица-космонавт.

Глава государства оценил политическую активность бывшей летчицы. "Когда такие люди, как Вы, представлены в парламенте, это повышает доверие к высшему законодательному органу страны", – заявил он.

Поздравили Валентину Николаевну и коллеги-законодатели. Дню рождения Терешковой посвящена выставка, открывшаяся в здании парламента. Экскурсоводом по экспозиции "Чайка. Первый полет" для депутатов стала сама первая женщина-космонавт. Она не только поделилась с коллегами воспоминаниями, но и пригласила их вступить в отряд покорителей космоса.

В числе экспонатов выставки – скафандр первой женщины-космонавта, кресло-катапульта, медали и многое другое. Терешкова призналась, что на нее нахлынули воспоминания о том, что было 50 с лишним лет назад.

"В космосе Валентина Владимировна была одна, и до сих пор этот рекорд не побит. Счастья, здоровья, и желаем, чтобы сюда Вы приходили с таким же настроением, как осваивали космос", – поздравил юбиляра председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вы рисковали. На выставке мы увидели: этот риск был настолько большой, что Вы могли не вернуться. Но мы рады, что Вы с нами. И оставайтесь с нами как можно дольше!" – заключил спикер парламента.

Вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов рассказал, что в адрес парламента пришли 8 тысяч открыток. Это теплые поздравления от россиян знаменитой "Чайке". Как отметил Неверов, открытки продолжают прибывать со всех концов страны.

Давайте поздравим с юбилеем Валентину Владимировну и сделаем ей подарок! Запишите видео или фотопоздравление и отметьте тегом #чайкасюбилеем pic.twitter.com/LIoKp36XS3 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 марта 2017 г.

С пожеланиями к юбиляру обратился также лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "После полета Гагарина, а затем и Терешковой ни у кого не осталось сомнений что наша техника, наши мужчины и наши женщины первые!" – заявил руководитель коммунистов. Глава "Справедливой России" Сергей Миронов, в свою очередь, назвал Терешкову "великой женщиной". "Первый выход человека в космос, первая женщина в космосе – это все делала наша страна. После было много чего и будет еще много, мы увидим освоение других планет, но никто не повторит ее подвиг!" – сказал лидер эсеров.

Валентина Николаевна призналась, что было тяжело. Однако космонавты знали, что они работают для того, чтобы прославить страну и не дать конкурентам выйти вперед. "Это было жесткое соревнование между двумя системами, двумя странами, но я хочу сказать, что большое счастье – прокладывать дорогу в космос", – сказала Терешкова и поинтересовалась с улыбкой, не желает ли кто из депутатов вступить в отряд космонавтов.

Сегодня отмечает свой юбилей первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. #чайкасюбилеем pic.twitter.com/uMWKkY7NyH — РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 марта 2017 г.

"Мы сразу даем Вам: Дегтярев Михаил Владимирович, выпускник Самарского аэрокосмического университета", – отреагировал лидер ЛДПР. Владимир Жириновский заявил, что и сам готов лететь с Терешковой – хоть на Марс.

Напомним, действующая заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления в июне 1963 года в возрасте 26 лет провела 70 часов на борту космического корабля "Восток-6". Позднее она стала не только первой женщиной в космосе, но и первой в России женщиной, получившей звание генерал-майора.

Путь Валентины Терешковой практически буквально лежал через тернии к звездам. На Земле у будущей первой женщины в космосе была жесточайшая конкуренция. Основоположник практической космонавтики Сергей Королев до последнего поддерживал в девушках надежду, что каждая из них сможет побывать в космосе. Окончательный выбор сделал лично глава СССР Никита Хрущев, а уже в октябре 1963 года женский отряд космонавтов был расформирован.

6 марта празднует 80 День Рождения Валентина #Терешкова -первая в мире женщина-космонавт

Гордость советского народа

Желаем крепкого здоровья pic.twitter.com/HuVVZBk3jV — Кондратенко Артем (@temka0) 6 марта 2017 г.

Но главные проблемы у Терешковой возникли уже на орбите – ее организм тяжело перенес выход в космос. Она испытывала вялость и тошноту, однажды она и вовсе не вышла на связь, заснув в неположенное время. Часть полетного плана она вовсе не смогла выполнить, программу пришлось экстренно сократить.

«Я достигла своей детской мечты - я достигла неба» Валентина Терешкова. Сегодня у неё день рождения. pic.twitter.com/m2F0B66jmm — Исторические Фото (@HistoryFoto) 6 марта 2017 г.

В XXI веке, спустя много лет после полетов, Валентина Терешкова ведет активную политическую деятельность. "За выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность Указом Президента Валентина Терешкова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени", – сообщается на официальном сайте Кремля.