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Елизавета II ждет в гости Валентину Терешкову

Елизавета II и Валентина Терешкова. Фото: Dni.Ru
В ближайшее время первая женщина-космонавт Валентина Терешкова может встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II. Кроме того, в честь легендарной летчицы в Госдуме хотят организовать ежегодный прием.
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Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, Валентину Терешкову пригласили посетить лондонский Музей науки, где в ее честь откроется выставка, передает "Интерфакс". Он также добавил, что как следует из письма директора музея, возможно, космонавта примет королева Елизавета II.  

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Кроме того, 6 марта в Госдуме пройдет прием, посвященный 80-летию знаменитой летчицы. "Мы в принципе хотим формализовать этот день и ввести такую традицию – именно 6 марта ежегодно проводить в Госдуме официальный прием в честь космонавтов, тех, кто имеет отношение к освоению космоса", – рассказал Володин, добавив, что мероприятие будет называться днем приема Терешковой.

Напомним, Валентина Терешкова – первая и единственная женщина в мире, совершившая космический полет в одиночку. Она отправилась в космос на корабле "Восток-6" 16 июня 1963 года. Полет продолжался трое суток.

В день своего знаменитого путешествия Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полете в космос они узнали из новостей по радио. На данный момент, Терешкова является депутатом Госдумы, а также является заместителем председателя комитета по международным делам и членом Высшего совета "Единой России". 

Автор: Светлана Сидорчук22 февраля 2017, 13:14
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