Сын Жириновского отсудил "микроволновку Саддама Хусейна"

Обстановку "иракского особняка" стоимостью более 7 миллионов рублей отсудил депутат Игорь Лебедев. Оставленное бывшим арендатором имущество покроет долги по арендной плате.

Иск депутата Госдумы Игоря Лебедева к хостелу "На Волхонке" рассматривал Хамовнический суд Москвы. Как пояснял судьям сын Жириновского, в 2014 году он сдал часть старинного особняка хостелу. Однако в 2015 году арендатор неожиданно съехал, не заплатив – и оставил все имущество. Лебедев просил суд обратить "забытую" обстановку в его пользу – чтобы компенсировать не выплаченную ему арендную плату.

Само здание на Волхонке Игорь Лебедев отсудил у иракских властей в 2012 году. Оказывается, недвижимость в Москве, принадлежавшую правительству Ирака, пообещал отцу депутата – лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – прежний глава страны Саддам Хусейн, в обмен на поддержку его политики. Однако в 2003 году в результате американского вторжения Хусейн был свергнут, а позже казнен. Новые иракские власти отказались выполнять обещания "диктатора" – однако московский суд решил иначе. Лебедев же позже сдал свое приобретение в аренду хостелу.

Нынешний судебный процесс сам Игорь Лебедев отказался комментировать. "Вопрос закрыт, решение суда вынесено. Я больше не хочу копаться в этом грязном белье", – ограничился такой ремаркой депутат.

Как выяснилось, в списке оставленных предметов – кровати, диваны, стулья, столы, микроволновки, посуда, телевизоры, стиральные машины и мебель. Общая стоимость забытого владельцем имущества составила 7,5 миллиона рублей. "Иск Лебедева Игоря Владимировича удовлетворён в полном объёме", – приводит слова пресс-секретаря суда Ольги Мышеловой Life.ru.