Как правильно пить молоко

Ученые из Гарвардского университета установили наиболее полезный способ употребления молочных продуктов. По мнению ученых, сыр, йогурты и иную подобную пищу следует кушать вместе с добавками с витамином D.

Употребление молочных продуктов вместе с витамином D снижает потерю минеральной плотности костной ткани в позвоночнике и бедрах. При этом ученые уточняют, что подобного эффекта можно добиться только в зрелом возрасте.

Согласно результатам исследования, витамин D дополнительно стимулирует усвоение полезного для костей кальция. По словам ученых, их выводы помогут повысить качество жизни примерно десяти миллионов американцев в возрасте 50 лет, страдающих от остеопороза.

"Наше исследование значимо, потому что мы установили пользу не только приема молока, но и молочных продуктов вроде йогурта, сыра и сливок для здоровья костей. Более того, мы установили, что польза от употребления такой пищи зависит от правильного применения витамина D", – заявила главный автор научной работы Шивани Сахни. "Тем не менее, необходимы дополнительные исследования для подтверждения нашего открытия при использовании концентрированной сыворотки витамина D", – заключила она.

Напомним, ранее группа исследователей установила, что витамины группы B могут помочь больным в лечении шизофрении. Те же исследователи выяснили, что коррекция питания облегчает борьбу с депрессией и другими расстройствами.