Желтый уровень опасности объявлен в Москве

Синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды. В мегаполисе на 18 марта объявлен желтый уровень опасности. По данным Гидрометцентра, ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает агентство "Москва".

В предстоящую субботу в городе возможна небольшая облачность. Ночные температуры составят от -2 до 0 градусов, днем прогнозируется до 9 градусов тепла.

Желтый – третий из пяти уровней опасности. Его объявляют, когда погода считается потенциально опасной для людей.