Названы преимущества интима в отпуске

Оказывается, существуют научные причины того, почему секс во время отпуска намного лучше домашнего варианта. Психологи объяснили это способностью человека самораскрываться на отдыхе.

Обыватели считают, что интимные отношения в отпуске лучше тем, что в это время человек не отягощен повседневной рутиной. Однако психологи видят более глубокую причину такого явления.

"Отдых может предоставить парам возможность самораскрываться – участвовать в новых интересных действиях… Это способствует сексуальному влечению, сексуальной активности и сексуальному удовлетворению", – цитирует профессора кафедры психологии Йоркского университета (Канада) Эми Муиз The Huffington Post. Ее мнению можно верить, поскольку научные работы Муиз в частности, посвящены факторам, связанным с сексуальной удовлетворенностью партнеров.

По ее словам, новые ощущения в отпуске помогают сделать секс более захватывающим. Кроме того, когда люди хорошо проводят время вместе, они получают друг о друге больше способствующей сближению информации.

По словам психолога, новый опыт, полученный за пределами спальни, усиливает желание и близость партнеров. Это повышает шансы на страстный секс. Проще и удобнее всего получить необычный опыт в отпуске.

Также справедливо и то, что преимущества "отпускного" секса связаны с отсутствием стресса. Особенно актуально это для представительниц прекрасного пола. "Для сексуального возбуждения, особенно у женщин, части головного мозга, связанные с беспокойством и стрессом, необходимо отключить", – говорит психотерапевт, консультант по сексуальным отношениям Ян Кернер.

Примечательно, что "отпускной секс" возможен и в повседневной жизни. Для этого нужно сделать вместе со своей второй половинкой нечто новое и необычное, что покажет партнера в новом свете.