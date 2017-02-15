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Общество

Чем заплатит Киев за подлую атаку на Донбасс

Фото: GLOBAL LOOK press/Celestino Arce Lavin
Ситуация на юго-востоке Украины вновь вошла в острую фазу: в начале февраля Киев возобновил обстрелы жилых районов Донецка и прилегающих поселков. Под огнем украинских военных гибнут мирные жители, а наблюдатели ОБСЕ почему-то безмолвствуют, не замечая масштабного наступления ВСУ.
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Причиной нового обострения ситуации в Донбассе стали внутренние противоречия на Украине и внешнеполитическая ситуация. Такую версию озвучил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.  И действительно, в Киеве сейчас к власти рвутся радикалы, недовольные политикой Петра Порошенко.

Момент для свержения действующего руководства страны у националистов сейчас самый подходящий - к власти в США пришел Дональд Трамп, во Франции остались последние дни нахождения у руля страны Франсуа Олланда, а в Германии до конца не ясна судьба канцлера Ангелы Меркель. Таким образом, власти Незалежной одного за другим теряют своих главных покровителей и в Штатах, и в Европе.

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Именно поэтому на обострение ситуации на Донбассе одновременно пошли и правящая верхушка, и желающие занять ее место радикалы. Порошенко новая война на Донбассе после относительного затишья нужна для того, чтобы удержаться у власти, а радикалам необходимо доказать свою значимость для повышения рейтинга у граждан. Хитрый Порошенко специально выбрал момент для обострения, крайне удобный для себя: украинская армия пошла в наступление во время его официального визита в Германию. С важным видом президент Украины заявил руководству ФРГ о том, что вынужден прервать визит и срочно вернуться на родину: еще бы, там злые ополченцы Донбасса снова напали на украинскую армию.

На самом деле все было, как говорится, с точностью до наоборот: украинские военные все два года конфликта на Донбассе используют тактику ползучего продвижения вперед метр за метром и выдавливания ополченцев с занятых и, кстати, зафиксированных наблюдателями ОБСЕ, позиций. Только на этот раз не повезло: под Авдеевкой ВСУ встретили мощный отпор со стороны противника. Видимо, для устрашения ополченцев украинская армия ввела танки прямо в жилые кварталы города с 30-тысячным населением, подставив под удар мирное население.

Тем временем, украинские националисты, видимо, желая переплюнуть военных, пошли еще дальше. На днях они перекрыли единственную железнодорожную ветку, соединяющую ЛНР и Украину, по которой из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Незалежную шли поезда с углем. Радикалы объяснили свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы спрятанной в вагонах с топливом.

Все бы ничего, но через несколько дней после этого демарша радикалов выяснилось, что Украина попросту замерзнет без поставок донбасского угля. На нем работают десятки электростанций не только на линии соприкосновения сторон, но и в центральной части страны.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик уже заявил, что только прямой импорт электроэнергии из России, либо поставки российского газа на газомазутные блоки электростанций могут стать альтернативными вариантами покрытия дефицита антрацитового угля. Напомним, что от поставок российского газа Киев отказался летом 2016 года.

В свою очередь, в компании "Укрэнерго" сообщили, что на Украине даже могут ввести режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, если блокада поставок угля с Донбасса не прекратится в ближайшие дни. Запасов "черного золота" в стране осталось примерно на 40 дней. Таким образом, масштабный блэкаут на Украине может стать первым и довольно болезненным ударом для Порошенко, решившим развязать новую бойню на Донбассе.

При этом наблюдатели ОБСЕ, призванные следить за нарушениями сторон на линии соприкосновения в Донбассе, как будто бы не замечают масштабного наступления Вооруженных сил Украины на позиции ополченцев и обстрелы жилых домов. В Сети появилось видео, как белые внедорожники европейских наблюдателей спешно покидают Донецк в первые дни новых массированных обстрелов.

 

А, между тем, по данным Эдуарда Басурина, за несколько дней нового обострения боевых действий на стороне ДНР погибли 45 человек, в том числе четыре мирных жителя. Всего же с начала конфликта с 2014 года только в Донецкой народной республике погибли 4334 человека, в том числе 74 ребенка в возрасте до 18 лет.

Автор: Александр Комаров15 февраля 2017, 07:46

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