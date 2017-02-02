Подросток в форме МВД 1,5 года выдавал себя за полицейского

17-летний москвич Иван Г. больше года переодевался в форму старшего лейтенанта, выдавая себя за полицейского. Он участвовал в операциях вместе с действующими сотрудниками МВД, которые ничего не подозревали.

Юный москвич втерся в доверие к столичным стражам порядка с помощью служебного чата для общения между сотрудниками. Московские полицейские и не подозревали, что их новоиспеченный друг совсем не следователь отдела МВД по Северному Измайлово, а обычный подросток.

За полтора года 17-летний Иван успел подружиться с полицейскими не только из Москвы, но и из городов Подмосковья, куда он неоднократно наведывался в гости. Чтобы принимать участие в операциях вместе с сотрудниками МВД, юноша использовал форму полицейского. Также 17-летний лжеполицейский давал мнимым коллегам советы по службе. Примечательно, что его рекомендации действительно были полезными.

В легенду Ивана поверили около сотни правоохранителей. Раскрыть аферу юного лжеполицейского удалось благодаря неудачной операции в столичном борделе. Подростка с другими силовиками задержали за прикрытие притона не на своей территории.

Примечательно, что Иван пошел на операцию по борделям, вооружившись пистолетом. Перед этим он изрядно выпил и был достаточно агрессивен с проститутками. Полицейские задержали распоясавшегося молодого человека и отвезли в отделение.

Во время допроса представителями Управления собственной безопасности у Ивана не оказалось удостоверения сотрудника. После того как тайна юноши раскрылась, он извинился перед "коллегами", которых водил за нос около полутора лет.

Между тем, как сообщил Life.ru глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин, административное наказание 17-летнему лжеполицейскому грозит лишь в случае, если он носил форму с шевронами.

"Недоглядели, это натуральная халатность. Если он использовал свою форму для получения чего-то, то фактически ему могут предъявить незаконное ношение формы. А если фотографировался, то ничего страшного, хоть в генеральской форме. Если ему нет 18 лет, то ему грозит административка. Если шевронов на нем не было, то ничего ему не будет", – добавил полицейский.