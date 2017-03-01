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Общество

Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"

Юрий Куклачев. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Primak
Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев сделал своим пушистым питомцам подарок на День кошек. В этот день он разрешил "девочкам" "заняться любовью".
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Самый большой любитель кошек в нашей стране рассказал, что у его подопечных "каждый день праздник". Однако в этот особенный день дрессировщик все же приготовил для них своеобразный "отгул" на кошачьи нежности.

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Магические способности кошек

"Я в этот день разрешаю девочкам (кошкам) заняться любовью. Я против кастрации, пусть лучше они полюбят друг друга, повстречаются", – цитирует Куклачева НСН. По его словам, право на интимные отношения с котами получают в его театре не все кошки сразу, а лишь некоторые, и то по списку.

"Но мы знаем, что на два месяца кошка выйдет из строя и уйдет в декретный отпуск", – говорит дрессировщик. К этому периоду в театре готовятся заранее. Кошке, которая вскоре станем мамой, подыскивается замена. А беременную "актрису" отпускают в декрет. "Ведь если кошка не окотилась, она заболевает раком матки. Это общеизвестный факт. Жалко!" – заявил Куклачев.

Кошачий воспитатель отметил, что нерожавшие кошки доживают лишь до 8-9 лет, реже – до 12. Он с гордостью рассказал о том, что его воспитанницы доживают аж до 25 лет. Кроме того, дрессировщик отметил, что отношение к этим животным в обществе за последние годы сильно изменилось в лучшую сторону – их стали больше ценить.  

Напомним, что День кошек отмечается в России 1 марта и является неофициальным праздником. Примечательно, что во многих странах есть свои календарные дни для этого торжества.

Автор: Людмила Фоканова1 марта 2017, 20:01

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