В Испании мать сделала путану из русской девочки

Русская 13-летняя девочка занималась проституцией в Испании, чтобы обеспечивать брата и мать. Женщина об этом знала и даже поощряла подобную работу.

За интимную близость один из клиентов, взрослый мужчина, давал несовершеннолетней 15 евро. С маленькой путаной расплачивались даже алкоголем, табаком и едой для матери.

По словам представителя полиции города Альмерия, дети в этой семье были заброшены, в школе не учились и все время поводили на улице, передает РИА Новости. Оказалось, что они растут без отца. Также правоохранители отметили, что подобных ситуаций, когда с позволения матери девочка занимается проституцией, в Альмерии никогда не было.

Толчком для начала расследования стало обращение в полицию соседей. Стражи порядка выяснили, что девочка встречалась с 59-летним мужчиной, ранее привлекавшимся к ответственности за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. До суда он будет под арестом.

Полицейские задержали и мать девочки. Ее обвиняют в уклонении от исполнения семейных обязанностей. Сейчас дети находятся под защитой властей. Был задержан владелец кафе, в котором подрабатывала девочка, помогая убираться. Мужчину обвинили в нарушении трудового законодательства.

В 2016 году стала известна и другая, не менее ужасная история с участием несовершеннолетней. Жительница Великобритании Меган Стефанс спустя годы рассказала, что в 14 лет ее продали в сексуальное рабство. По словам женщины, сбежать удалось лишь в 2009 году, но она до сих пор скрывает свое место жительства из страха быть найденной и убитой владельцами борделя.