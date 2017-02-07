Обвиненная в эскорте Мелания Трамп потеряла покой

Первая леди США Мелания Трамп вновь подала судебный иск к газете Daily Mail, опубликовавшей ранее информацию о ее работе в эскорт-услугах. Супруга Дональда Трампа требует возместить ей моральный ущерб в размере 150 миллионов долларов.

Ранее Мелания уже подавала в суд за распространение порочащей ее информации в штате Мэриленд, однако тогда судья иск отклонил. Однако неудача не остановила первую леди, которую, по-видимому, слишком возмутила статья, в которой говорится, что в 90-е годы она работала в сфере секс-услуг.

На этот раз Трамп подала иск в суд Нью-Йорка и рассчитывает на победу. Как отмечается в документе, распространенная о первой леди ложная информация нанесла ей не только моральный, но материальный ущерб, передает Daily News.

Так, отмечается, что бренд ювелирных украшений, которым владеет Трамп, "Мелания" "потерял свою ценность, а также большие возможности для развития бизнеса". Общий ущерб из-за статьи в Daily Mail был оценен в 150 миллионов долларов.

Напомним, ранее британская газетаDaily Mail опубликовала материал, в котором говорилось, что Мелания Трамп в 90-е годы подрабатывала не только моделью, но и проституткой. Рерайт статьи также сделал блогер Вебстер Терплей. Первая леди подала в суд на газету и журналиста в штате Мэриленд, после чего статья была удалена, а причастные к ней журналисты принесли свои извинения.

Flashbacks from this amazing day with @realdonaldtrump #donaldtrump #firstladymelaniatrump #makeamericagreatagain #inauguration #melaniatrump Видео опубликовано Melania Trump (@theofficialmelaniatrump) Янв 30 2017 в 8:26 PST

Напомним, после инаугурации Дональда Трампа скандалы вокруг его семьи не утихают. Так, ранее в прессу просочились слухи о том, что, возможно, его жена Мелания несчастлива в браке, а их общий ребенок Бэррон – страдает аутизмом.