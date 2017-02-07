Обвиненная в эскорте Мелания Трамп потеряла покой

Крутого прооперировали в США Сто дней президента Трампа Астрологический прогноз Донбасс в огне Дом-2
Общество

Трудности расследования крушения Ту-154

Вот уже больше месяца эксперты не могут прийти к единому мнению о причине катастрофы
Общество

Обнаглевший американский журналист вновь съязвил в адрес Путина

Сотрудник канала Fox News заявил, что планирует подготовить извинения в течение пяти лет
партнеры
Вторник 7 февраля
Лента новостей
09:41
В Москве пропал бухгалтер Минспорта России
09:41
В Германии прошла выставка странных купальников
09:25
Курсу доллара предсказали рекордное падение
09:07
На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн
08:52
В Москве такси протаранило киоск с мороженым (видео)
08:12
На юго-востоке Москвы найден труп мужчины с ранением головы
07:54
У метро "Щукинская" маньяк ранил школьника ножом
21:42
Кому из россиян грозит двойной налог
21:27
Сильное землетрясение произошло на севере Индии
20:43
Минфин займет у россиян десятки миллиардов
20:35
Безобразная несправедливость в отношении женщин
20:33
Четыре машины сгорели в Петербурге из-за шлагбаума
20:26
Два пенсионера попали под скорый поезд в Москве
20:17
Райкин опять оскандалился
20:14
Сыктывкарский архиепископ посвятил стих угнанной иномарке
19:47
Миллиардер три года отказывает Керр в сексе до свадьбы
19:33
Лоза ответил унизившему его сатирику
19:15
Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве
19:13
Как необычно отметить 14 февраля
19:07
Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки
19:01
Чиновникам в Латвии посоветовали забыть русский язык
18:46
Житель Мурманской области откусил нос знакомому
18:32
У Меланьи Трамп нашли двойника
18:22
С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец
18:20
Скандалистка Рябцева стала невестой звезды "Интернов"
18:17
У москвички требуют 30 тысяч за парковку у дома
18:12
Тимошенко готовится стать президентом на крови
18:06
Лучшие фильмы Андрея Звягинцева
18:01
В Москве презентовали новый Hyundai Solaris (фото)
17:56
Поездка на Украину может стать для Садальского роковой
17:46
Как подготовить автомобиль к весне
17:44
В Петербурге электричка сбила девушку в наушниках
17:36
Удовиченко обозвала Чумакова
17:21
Пенсиям россиян пообещали рост на тысячу
17:19
Американская армия превратилась в потешные войска
17:19
"Туалетную засаду" Трампу устроил Порошенко
17:10
На Урале пожарный поджег дом должника
16:40
Маньяк пять лет охотится на пенсионеров в Поволжье
16:36
Бандера встал на пути Украины в Европу
16:29
Малахов и Онищенко встали на защиту гомеопатии
16:19
Тараторкина похоронили рядом с Полищук
16:06
Коллекторы из-за чужого долга шантажируют россиянку порнографией
16:00
Смена глав регионов улучшит качество жизни людей
15:56
Россию обвинили в попытках отделить Калифорнию
15:54
Тонева и Стоцкая пошли учиться на повара
15:53
Москвичей предупредили о новой погодной опасности
15:51
Целлюлит и вульгарная грудь довели Седокову до отчаяния
15:50
В зверском убийстве владельца клиники участвовала его любовница
15:49
Больная раком певица решилась на сильнейший яд
15:48
Модель Елена Кулецкая показала лицо дочери
15:36
Роскошные наряды Гильдии режиссеров США
15:35
Жителей дома в Кисловодске спасли от слепого котенка
15:19
Изуродованная пластикой Андерсон крутит роман с ведущим
15:10
Как на Украине борются с советскими праздниками
15:06
Porsche Cayenne протаранил такси на западе Москвы (видео)
15:03
Утвержден состав оргкомитета фестиваля молодежи в Сочи
14:59
Известного рэпера отхлестали фаллоимитатором по лицу (видео)
14:54
Трамп "из туалета" протянул руку Тимошенко
14:52
Агния Дитковските подралась с подругами
14:51
В мусорке в центре Москвы нашли мину
14:39
Балерина станцевала на пешеходном переходе в Москве (видео)
14:37
Из окна элитного дома в Москве выпал мужчина
14:36
Награждение Зары в Кремле смутило народ
14:36
Еле сводящая концы с концами поп-звезда сообщила о горе
14:19
Транссексуала выгнали из тюрьмы из-за близости с сокамерницами
14:15
Названа причина инцидента с броневиком на МКАД
14:10
Зверское убийство владельца клиники в Москве попало на видео
14:08
Кондулайнен пристыдили после эфира с Кизяковым
13:57
Перед смертью москвичка прожила в лесу два дня
13:45
Путин предложил столичному чиновнику возглавить Пермский край
13:35
Названы сроки нового обрушения рубля
13:33
54-летняя Свиридова показала повзрослевшего сына
13:29
Кушанашвили о муже Топурии: От таких живыми не уходят
13:21
Тысячную купюру украсит Бандера
13:15
Рустам Солнцев о продажной любви на "Доме-2"
13:09
Кремль возмутили оскорбления в адрес Путина
12:53
Растерзанная собаками девочка была триумфатором конкурса красоты
12:43
В Москве прощаются с Георгием Тараторкиным
12:37
Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику
12:31
В Коми школьники убили мальчика и закопали в лесу
12:28
Звезда шоу "Голос" собирает деньги на пересадку печени
12:23
Десятки тысяч россиян рвутся на Дальний Восток
12:19
Французские выборы тонут в грязи
12:16
Лукашенко готовит "ползучий Майдан" против России
12:14
Мужчина заживо сжег соседку из-за расплодившихся тараканов
12:13
Под Москвой водитель автобуса упал в обморок за рулем
12:05
Прооперированному Крутому нашли замену
12:03
В Турции "клонировали" Моргана Фримена
12:03
Снаткина о Чумакове: Мы любим и ненавидим друг друга
12:00
В России пиво начнут продавать через интернет
11:50
На круизном теплоходе "Князь Донской" случился пожар
11:35
Литвинову взбесили "обтяжные штаны с подробностями"
11:34
У "Почты России" нашли кладбище служебных автомобилей
11:31
Борьба академиков с гомеопатией вызвала споры
11:28
Игорю Крутому сделали операцию в Америке
11:17
Почему раскололся ансамбль "Песняры"
11:11
В Москве со стрельбой поймали квартирных воров
11:04
В семье Бритни Спирс случилось несчастье
10:52
Стоцкая лишилась покоя из-за смертей и убийств
10:42
Трамп готовит ловушку для Путина

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Награждение Зары в Кремле смутило народ
Пугачеву отругали за сигареты в тарелке
Анна Калашникова оказалась в ужасной ситуации
Лера Кудрявцева возмутила своими словами
Прооперированному Крутому нашли замену
Скандал с гимном России на ЧМ получил продолжение
Общество

Обвиненная в эскорте Мелания Трамп потеряла покой

Мелания Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Allen Eyestone
Первая леди США Мелания Трамп вновь подала судебный иск к газете Daily Mail, опубликовавшей ранее информацию о ее работе в эскорт-услугах. Супруга Дональда Трампа требует возместить ей моральный ущерб в размере 150 миллионов долларов.
прочитано 567 раз

Ранее Мелания уже подавала в суд за распространение порочащей ее информации в штате Мэриленд, однако тогда судья иск отклонил. Однако неудача не остановила первую леди, которую, по-видимому, слишком возмутила статья, в которой говорится, что в 90-е годы она работала в сфере секс-услуг. 

ПО ТЕМЕ

У Меланьи Трамп нашли двойника

Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ

США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп

 Меланья Трамп

Меланья Трамп фотомодель, дизайнер

На этот раз Трамп подала иск в суд Нью-Йорка и рассчитывает на победу. Как отмечается в документе, распространенная о первой леди ложная информация нанесла ей не только моральный, но материальный ущерб, передает Daily News.

Так, отмечается, что бренд ювелирных украшений, которым владеет Трамп,  "Мелания" "потерял свою ценность, а также большие возможности для развития бизнеса". Общий ущерб из-за статьи в Daily Mail был оценен в 150 миллионов долларов. 

Напомним, ранее британская газетаDaily Mail опубликовала материал, в котором говорилось, что Мелания Трамп в 90-е годы подрабатывала не только моделью, но и проституткой. Рерайт статьи также сделал блогер Вебстер Терплей. Первая леди подала в суд на газету и журналиста в штате Мэриленд, после чего статья была удалена, а причастные к ней журналисты принесли свои извинения.  

Flashbacks from this amazing day with @realdonaldtrump #donaldtrump #firstladymelaniatrump #makeamericagreatagain #inauguration #melaniatrump

Видео опубликовано Melania Trump (@theofficialmelaniatrump)

Напомним, после инаугурации Дональда Трампа скандалы вокруг его семьи не утихают. Так, ранее в прессу просочились слухи о том, что, возможно, его жена Мелания несчастлива в браке, а их общий ребенок Бэррон – страдает аутизмом. 

Автор: Светлана Сидорчук7 февраля 2017, 09:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые провокационные фото Мелании Трамп

567

комментарии

Политика

Тимошенко готовится стать президентом на крови
"Туалетную засаду" Трампу устроил Порошенко
Россию обвинили в попытках отделить Калифорнию
Кремль возмутили оскорбления в адрес Путина

Шоу-бизнес

Певица Валерия опешила от действий сына
После развода Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной
Миллиардер три года отказывает Керр в сексе до свадьбы
Лоза ответил унизившему его сатирику

Проишествия

Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве
С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец
Подробности гибели ребенка на "ватрушке" под Москвой
В теракте в Луганске нашли след Киева

Lifestyle

Райкин опять оскандалился
Лучшие фильмы Андрея Звягинцева
Как необычно отметить 14 февраля
Тараторкина похоронили рядом с Полищук
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева возмутила своими словами

Пользователи Сети уличили популярную ведущую в обмане
Шоу-бизнес

Анна Калашникова оказалась в ужасной ситуации

После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Шоу-бизнес

Интимное фото Баскова с невестой вызвало истерику

Артисты снялись без одежды
Шоу-бизнес

Награждение Зары в Кремле смутило народ

Зрители не понимают, за какие заслуги певицу чествовал президент

Гороскоп

Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой

Фоторепортажи

Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки
Тонева и Стоцкая пошли учиться на повара
Роскошные наряды Гильдии режиссеров США
Необычные наряды Ксении Собчак

Спорт

Скандал с гимном России на ЧМ получил продолжение
Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз (видео)
Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки

Регионы

Сыктывкарский архиепископ посвятил стих угнанной иномарке
Коллекторы из-за чужого долга шантажируют россиянку порнографией
Растерзанная собаками девочка была триумфатором конкурса красоты
Мужчина заживо сжег соседку из-за расплодившихся тараканов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru