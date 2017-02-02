США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп

Средства массовой информации США обеспокоены отсутствием супруги президента США Дональда Трампа Меланьи. Первая леди уже 12 дней не появлялась на публике.

Со дня инаугурации американского лидера и переезда в восточное крыло Белого дома его супруга Меланья не показывалась на люди. Почти две недели о ней ничего не слышно.

Даже семью погибшего офицера президент США навещал в сопровождении дочери Иванки, сообщает "Газета.ru". По мнению американских СМИ, это в очередной раз доказывает, что девушка будет играть большую политическую роль в стране.

Последний раз первая леди США появилась на публике 21 января – на молебне в Национальном соборе в Вашингтоне. Уже на следующий день Меланья с сыном Бэрроном вернулись в Нью-Йорк в преддверии школьной недели. Ее пресс-секретарь рассказала, что супруга президента "будет делить свое время между Вашингтоном и Нью-Йорком в течение следующих нескольких недель".

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! Фото опубликовано First Lady Melania Trump (@flotus) Янв 21 2017 в 3:05 PST

"Миссис Трамп переедет в Вашингтон сразу же после окончания учебного года. Кроме того, миссис Трамп еще раз хотела бы подчеркнуть, что для нее большая честь исполнять роль первой леди США, и она очень серьезно относится к своим новым обязанностям", – цитирует Elle официальных представителей первой леди.