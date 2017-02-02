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США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп

Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Cheriss May
Средства массовой информации США обеспокоены отсутствием супруги президента США Дональда Трампа Меланьи. Первая леди уже 12 дней не появлялась на публике.
прочитано 7612 раз

Со дня инаугурации американского лидера и переезда в восточное крыло Белого дома его супруга Меланья не показывалась на люди. Почти две недели о ней ничего не слышно.

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Даже семью погибшего офицера президент США навещал в сопровождении дочери Иванки, сообщает "Газета.ru". По мнению американских СМИ, это в очередной раз доказывает, что девушка будет играть большую политическую роль в стране.

Последний раз первая леди США появилась на публике 21 января – на молебне в Национальном соборе в Вашингтоне. Уже на следующий день Меланья с сыном Бэрроном вернулись в Нью-Йорк в преддверии школьной недели. Ее пресс-секретарь рассказала, что супруга президента "будет делить свое время между Вашингтоном и Нью-Йорком в течение следующих нескольких недель".

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady!

Фото опубликовано First Lady Melania Trump (@flotus)

"Миссис Трамп переедет в Вашингтон сразу же после окончания учебного года. Кроме того, миссис Трамп еще раз хотела бы подчеркнуть, что для нее большая честь исполнять роль первой леди США, и она очень серьезно относится к своим новым обязанностям", – цитирует Elle официальных представителей первой леди.

Автор: Людмила Фоканова2 февраля 2017, 16:39
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