Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ

Судья округа Монтгомери штата Мэриленд отклонил иск супруги президента США Дональда Трампа Меланьи к британской газете Daily Mail. Иск на 150 миллионов долларов был подан из-за опубликованной статьи, порочащей репутацию первой леди.

В статье, из-за которой Меланья Трамп обратилась в суд, журналисты издания утверждали: супруга 45-го президента Соединенных Штатов в 90-е годы работала в сфере эскорт-услуг. Между тем в исковом заявлении Меланьи говорилось, что "все подобные утверждения являются 100%-ной ложью, это крайне губительно для репутации и оскорбительно лично".

Примечательно, что причиной отказа в рассмотрении искового заявления стало то, что суд штата Мэриленд не обладает юрисдикцией для рассмотрения дел, в которых фигурирует какая-либо иностранная компания. Однако, по словам источника, приближенного к Меланье Трамп, первая леди США готова идти дальше. Теперь она намерена подать иск в суд Нью-Йорка, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Buzzfeed.

Напомним, ранее газета Daily Mail удалила статью, в которой сообщалось о якобы работе словенской модели Меланьи в эскорт-агентстве в Нью-Йорке в 90-е годы. Это произошло после того, как разгневанная супруга Дональда Трампа подала на издание в суд, потребовав компенсацию в размере 150 миллионов долларов.